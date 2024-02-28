夏寶龍訪港｜李家超總結行程引述夏寶龍：更多惠港政策會來

港澳辦主任夏寶龍今日（28日）結束7天訪港考察調研行程，經深圳灣口岸離港，下午約1時40分夏寶龍抵達口岸，行政長官李家超總結行程時說，夏寶龍訪港反映中央對香港經濟發展及地區治理的殷切期待，中央會不斷推出惠港政策，引述夏寶龍稱「更多惠港政策將陸續有來」，相信對香港新發展有提振作用。



夏寶龍（28日）今日結束來港考察行程前，到中聯辦大樓（廖雁雄攝）

最後一天行程在中聯辦逗留3小時

夏寶龍今天早上十時許抵達中聯辦大樓，大樓外保安加強，他逗留3小時至下午1時許離開中聯辦。

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結束考察經深圳灣離港 李家超陪同參觀口岸

夏寶龍將經深圳灣口岸離港，他下午約1時40分抵達口岸，李家超聯同多名官員先陪同夏寶龍參觀口岸，在離境櫃位聽取入境處人員講解運作，逗留20分鐘後夏寶龍離開，登上小巴前他與陪同的官員握手，眾人揮手向夏寶龍道別，車隊隨即駛往內地，夏寶龍結束7天考察行程。

夏寶龍2月28日經深圳灣口岸離港，行政長官李家超之後總結行程。（歐嘉樂攝）

李家超引述夏寶龍：更多惠港政策將陸續有來

李家超之後總結行程，首先多謝傳媒全面報道夏寶龍訪港，稱夏寶龍委託他向傳媒表示感謝。李家超說，夏寶龍訪港向香港社會傳達國家主席習近平的關心和愛護，反映中央對香港的關懷、關愛，對香港經濟發展及地區治理的殷切期待，亦都釋放訊息顯示中央會不斷推出惠港政策，「更多惠港政策將陸續有來」，對香港新階段新發展有提振作用，體現中央對一國兩制決心、對香港高度重視。

過去六天，夏寶龍先後出席逾二十場會面，除了與政府主要官員、行政會議成員、立法會事務委員會正副主席和部分區議員見面，也有會見本地商界、外國商會及經濟學者，討論本港的經濟發展，也有會見法律界商討《基本法》23條立法。

除了會面交流會，夏寶龍上星期六及日則先後去坑口和黃大仙飲早茶、視察獅子山郊野公園、參觀用作改善劏房戶生活的「社區客廳」。