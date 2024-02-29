預算案‧直播｜明日大嶼2025年填海目標推遲　陳茂波：係必定會做

財政司司長陳茂波今日（29日）到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。有議員關注社福界開支再削減1%，影響社福機構運作，陳茂波表示，會對有需要的機構提供額外支援，「唔好意思，我哋都要一視同仁」。《香港01》全程直播。



新一份預算案仍是赤字預算案，題為「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，陳茂波更表明未來幾年都要發債以支持基建發展項目，並預期2028-29年度政府財政才能全面轉虧為盈。在連續兩個年度錄得高達千億元財赤下，派糖規模縮減至115億元，同時宣布樓市全面撤辣。

陳茂波今天（29日）聯同財經事務及庫務局局長許正宇到立法會財委會，向議員簡報預算案內容，回應議員提問。

財政司司長陳茂波2月29日到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。（黃浩謙攝）

管浩鳴憂再削社福開支影響機構運作 陳茂波：一視同仁

選委界立法會議員管浩鳴在會上表示，滿意新一份《財政預算案》，但他關注社福界開支再削減多1%，期望陳茂波未來可與小型社福機構商討協助方案，擔憂削減資源會對他們有明顯影響。他又關注：「政府嘅財政係咪真係咁樂觀？」

陳茂波表示：「社福開支，唔好意思啦，我哋都要一視同仁的，但他強調政府會對較小型的社福機構有適當的額外支援，確保對基層市民有保障。

加學費增大學生負擔？陳茂波：不會因經濟原因不能讀書

選委界立法會議員鄧飛關注加大學學費，稱以現時息口貸款利率可能為大學生帶來沉重包袱，又擔心發債會否令政府支出更重。

陳茂波回應指加學費會有相關配套，基本原則是學生不會因為經濟原因不能讀書，利息等都是次要。至於發債方面，他指發債視乎時機，包括息口情況，政府中期預測已考慮到現時所發的債務和要支付的利息，會善用資源情況下發債，利息負擔都在能力範圍內。

陳凱欣冀本地人豁免酒店房租稅 陳茂波：不會區分

選委界立法會議員陳凱欣說，明白政府在財赤下的惠民措施不多，但她關注政府重新推出酒店租房稅，稱過去數年不少本地人都會到酒店過夜，詢問持有永久身分證的港人，能否豁免酒店房租稅。

陳茂波表示，所有住酒店的人都會收取酒店房租稅，不會有所區分。陳凱欣緊接關注每月在維港放煙火有何吸引，陳茂波重申放煙火是為了「搞活、搞熱」香港，強調局方會配合周邊活動吸引旅客來港。他又指，早前在維港的煙花匯演，有鄰近商店表示活動有助帶動餐飲業。

周文港問公屋會否加租 陳茂波：有機制處理

選委界立法會議員周文港說社會關心加公共服務費用，以及公屋會否加租；至於樓市撤辣，他關注會否增加更多措施吸引市民入市，包括能否增加「白居二」名額。

陳茂波說，放寬樓宇按揭的措施目的在於令市面樓盤更多，想置業的市民有更多選擇，放寬按揭亦會比較容易上樓。至於加公共服務費用方面，他說預算案未有特別提出，原因在於不論公屋租金或大學學費，他們各自有機制處理考慮和公布。

陳茂波擬擴展「BUD專項基金」、「電商易」至東盟

民建聯黃英豪讚揚《財政預算案》因時制宜，但他關注「BUD專項基金」，新設的「電商易」項目，將允許企業最多獲得100萬元的資助，專用於開展內地電商相關項目，他詢問該資助能否擴大至東盟等地的項目。另外，黃英豪關注香港股票市場，期望香港投資管理有限公司可以支持公司上市。

陳茂波表示可以考慮擴展「BUD專項基金」及「電商易」資助至涵蓋及拓展東盟市場。至於股票市場發展方面，陳茂波指暫時無計劃讓香港投資管理有限公司投資香港公司，以令其在港上市。

馬逢國要求定義重點演藝活動 陳茂波：文體旅局負責

選委界立法會議員馬逢國關心文化產業支持，稱預算案只回應部分計劃的撥款訴求，就重點演藝活動方面，他問到如何定義重點演藝活動，包括會否以委員會形式選出，避免由政府選出優勝者。另外培訓方面，他說看不到有關文化藝術和服務質素培訓的措施。

陳茂波回應指，重點演藝項目在施政報告已預留資源，活動選取方面由文體旅局商量，政府作為資源調配的機構，要有某程度的參與，又說政府很樂意撥資源到藝術人才的培訓，尤其是待人以誠的服務會令香港更受歡迎，旅發局會推出一系列的推廣活動，與業界一同去做。

李鎮強憂加煙稅令更多人購「白牌煙」 陳茂波：加強執法

自由黨李鎮強樂見政府聽取民意樓市撤辣，不過他代黨友邵家輝詢問「白牌煙」情況，他指自從政府昨日再次宣布增加煙稅後，「白牌煙」即時減價，擔心加煙稅後，反而令到有更多市民吸食「白牌煙」。

陳茂波表示，去年加煙稅後，有調查反映香港吸煙率有所下降，長遠目標是煙草零售中有七成為稅收，政府亦有再三提醒海關加強執法以堵截「白牌煙」。

黎棟國質疑打擊私煙成效 陳茂波：會督促海關打擊

新民黨立法會議員黎棟國表示，海關去年檢獲私煙個案增加，但檢獲私煙數量少40%，又稱市面上私煙兜售方法層出不窮，引述控煙辦表示早前到屋邨巡邏及派發單張，是否具成效。他又稱執法部門打擊私煙入境，但無打擊市面銷售，質疑會否責成部門「放蛇」、形容「容乜易啫？」

陳茂波表示，會督促海關及相關同事嚴肅打擊，會讓其定期匯報，並會督促醫務衞生局推進工作。

明日大嶼2025年填海目標推遲 陳茂波：係必定會做

勞聯立法會議員林振昇說政府有過千億財赤，需審視工程緩急，問到政府會否設定工程金額的上限，又提到明日大嶼交椅洲人工島填海項目具體推動時間考慮公共財政等因素，關注是否為人工島退場鋪路，又或至少幾年不會大動作，讓整體財政有更多調撥的空間。

陳茂波說，公務工程成本控制好重要，所以有專門辦公室，由構思階段、審視工程預算，都為政府省下不少錢，舉例瑪麗醫院重建會提出替代工程，令政府節省不少錢，未來數年是工程開支的高峰期，不加以控制都過千億元開支，故需考慮公共財政承擔等，排優次重要檢視未來五年工務工程開支，維持在每年九百億元水平；人工島現時做不同技術研究，會繼續全速做，直言總括來說工程「必定會做」，推展時間和北部都會區有先後，會兼顧財政融資，時間上比原定2025年填海目標「推遲一啲」，基本考慮是「一定要做」，又稱不少投資者對項目有興趣，可以考慮與私人市場合作或通過債券發行讓全民參與。

陳紹雄憂未能控制人工島填海工程造價

選委界陳紹雄表示，理解政府在新一份《財政預算案》「減甜」，不過他關注政府重申交椅洲人工島項目必定會做，只是動工時間延後，陳紹雄認為未來數年是工程高峰期，擔心部門工作量會大增，未能好好控制工程造價，期望政府可成立跨部門小組，「成本控制方面加大力度。」

財政司副司長黃偉綸回應指，由房屋局局長何永賢領頭的跨部門小組會研究及控制工程成本，相關意見會轉達給該小組。

薪俸税兩級制與簡單稅制原則不同？陳茂波：稅制仍簡單

經民聯立法會議員盧偉國指，比較多市民關注對中產支援減少，希望日後預算案可以「加甜」。他又說，理解未來幾年工程項目進入高峰期，希望審批緩慢等問題可以改善。他又代黨友林健鋒問到，薪俸税行兩級制與簡單稅制的原則不同。

陳茂波回應說，注意到工程推進要配合人手，例如工程界輸入外勞，當局會繼續留意情況，令工程成本控制在合理水平。他續指薪俸稅雖然行二級制，但稅制仍然非常簡單，對比其他地方仍然很有競爭力。

鄧家彪促兩元乘車做好分段收費 陳茂波：會審視

工聯會立法會議員鄧家彪指，對財政預算案「收貨」，對於透過放煙火吸引遊客，他認為花一百萬放一次可以吸引旅客，「好過邀請國際巨星，到時表現又唔知點。」他又稱，兩蚊乘車優惠計劃方面，應該在巴士下車門放八達通機，做好分段收費，避免政府成為水魚。

陳茂波指，多謝理解放煙火原因；至於2蚊乘車優惠意見，他表示已經記下，勞福局會審視。

林筱魯關注發債回報 陳茂波：回報廣泛、政府債務穩健

選委界林筱魯關注政府發債，他說發債所得會用於未來項目投資，詢問政府有否估計投資回報。陳茂波表示，發債用於公共工程的回報廣泛，包括完成土地平整後即可賣地獲取收入、新田科技城的稅收等。他表示，按現時發債程度，未來債務佔香港GDP的10%，情況十分穩健。