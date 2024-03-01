西九財困｜唐英年料6月須自決財政方案：晚晚瞓唔着不如早點決定

西九文化區管理局面對營運赤字，現金儲備明年年中將「清零」。西九文化區管理局董事局主席唐英年今日（1日）接受報章專訪稱，對於西九管理局的財務建議方案，至今未聽到任何來自港府的好消息或壞消息，但西九不可能一直等至明年中，就財務安排，他判斷須於今年6月自行決定：「6月唔決定去到8月都要決定，你晚晚瞓唔着不如早點決定。」



唐英年形容不想申請破產，亦不願「攤大手板」要求政府撥款，因政府同樣面對財政壓力，而西九手上唯一資源只有土地，可能會賣一部份或以其他方法妥善運用。對於西九落實賣地會否在市況低迷時「推冧市」，唐英年形容這種說法「無知」，並指西九目前不急於賣地，最快可能要到2026/27年才會沽售。



西九文化區管理局董事局主席唐英年。（資料圖片）

西九文化區管理局2022/23年度錄7.18億元基本營運赤字，政府早前的撥款預計明年用盡，管理局去年已向政府提交新財政方案，包括希望容許將部份業權由「只租不賣」改為容許出售。

港府至今未有好消息或壞消息 唐英年：不能沒錢後才思考去向

唐英年今在《星島日報》訪問稱，至今仍未聽到任何來自政府的好消息或壞消息，但不能等到明年中沒錢後才慢慢思考去向，因簽訂展覽合約時必須確保有足夠資金支付，不可以不知道未來錢從何來的情況下簽訂合約，因而判斷西九須於今年約6月作出決定，並指即使西九拼命節省開支或可爭取多一、兩個月時間，但於事無補：「如果6月唔決定，去到8月都要決定，你晚晚瞓唔着不如早點決定。」

西九文化區管理局2022/23年度錄7.18億元基本營運赤字，政府早前的撥款預計明年用盡。（資料圖片/梁鵬威攝）

不想申破產也不願「攤大手板」拿撥款

唐英年沒有透露屆時會作甚麼決定，但稱西九不想申請破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款，因政府現時同樣面對財政壓力，不一定願意撥數十億元予西九營運多若干年，故他希望西九能自己想辦法解決問題。

西九賣地會「推冧市」？唐英年：說法無知

唐英年指，西九手上唯一資源只有土地，可能會賣一部份，或以其他方法妥善運用。對於西九一旦賣地會否在市況低迷時「推冧市」，唐英年形容這種說法「無知」，指西九目前並不急於賣地，最快可能要到2026/27年才會沽售。