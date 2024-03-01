夏寶龍訪港｜盧文端：時機有針對性　預算案果斷全撤辣獲中央支持

中國僑聯副主席盧文端在報章撰文指，剛結束在港考察調研七天的中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，選擇在特區政府將公布預算案和《基本法》23條立法公眾諮詢快將結束前來港，不是偶然的巧合，而是有特別針對性。他又相信預算案果斷提出樓市全面「撤辣」，是獲得中央支持。



盧文端。（廖雁雄攝）

盧文端在《明報》撰文解讀夏寶龍此行時機和重點，指夏寶龍在香港的行程，重心落在經濟，當夏主任抵達香港機場後，港澳辦即發稿引述夏寶龍開宗明義說明，今次來香港考察調研，是貫徹落實習主席去年12月聽取行政長官李家超述職時的重要講話精神，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠。

盧文端又指，夏主任選擇特區政府即將公布下年度預算案和23條立法公眾諮詢快將結束前來香港調研，當然不是偶然的巧合，確實有其特別針對性。

他指，香港當前正面對兩個突出議題：23 條立法與拼經濟謀發展。前者是「國安之重」，後者則是「經濟之要」。從考察的整體過程來看，夏寶龍雖然也重視就23 條立法聽取意見，但重心是落在經濟上面，他會見的團體，商界包括外商的分量最重，講話內容大多都是涉及經濟層面。

他認為箇中道理很簡單，因23條立法在香港社會形成廣泛共識，來自外面的干預和攻擊也較預期的少，完成23條立法並不存在難以踰越的阻礙，而當前香港經濟復蘇仍然面臨許多困難，社會最關注經濟，也期待得到中央的大力支持。

盧文端相信中央支持預算案果斷宣在布「全撤辣」

料全撤辣獲中央支持 希望香港樓市復常

盧文端又指，今年的預算案，社會最關心的是樓市撤辣。雖然政府內部對全部撤辣或部分減辣有不同意見，但預算案還是果斷宣布「全撤辣」。樓市「全撤辣」是大事，雖說由特區政府作決定，但相信也得到了中央的支持。他認為，中央當然知道，房地產是香港經濟的支柱產業，對香港的經濟發展具有舉足輕重的作用，對香港國際金融中心地位有直接影響。相信中央也希望香港樓市復常，助力香港經濟平穩回升。

他指中央關注香港國際金融中心的地位，但香港的金融市場正面臨投資萎縮、資金外流、股市不斷跌破心理關口的困境，引起中央高度重視，夏寶龍此行與政府財經系統、金融監管機構和金融界進行多場座談，相信會為中央加大力度支持鞏固提升香港國際金融中心地位，提供重要參考。