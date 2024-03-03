保良局第二個青年宿舍落成　陳國基：讓青年向上流是政府奮鬥目標

政務司司長陳國基今日（3日）連同民青局局長麥美娟出席「保良局李兆基青年綠洲」的開幕禮，見證「青年宿舍計劃」下第二個落成的青年宿舍。陳國基表示，不少宿友入住綠洲後做了不少義務工作，令他感到欣慰。



他重申，青年是香港未來的瑰寶，讓年輕一代看到曙光和向上流動的機會，是本屆政府的工作和奮鬥目標。



陳國基出席「保良局李兆基青年綠洲」的開幕禮。（陳國基Facebook圖片）

陳國基表示，「青年綠洲」作為全港最大規模的青年宿舍，不單滿足青年的住屋需要，亦能令他們提升生活技能。 陳國基指，看到青年人有優良的居住環境後，更願意參加不同的義務工作回饋社會，他感到十分感動、欣慰，感謝保良局一直惠澤社群。

陳國基重申，青年是香港未來的瑰寶，讓年輕一代看到曙光和向上流動的機會，是今屆政府的工作和奮鬥目標，承諾會繼續針對青年在人生不同階段面對的種種困難，為他們成長成才創造更多機會。

保良局主席陳黎惠蓮致辭時表示，期望「青年綠洲」未來可以一如其名，成為一個可給予青年人補給、 滋潤生命、支援成長的地方。她又感謝時任保良局主席梁安琪2015年聯繫恒基兆業創辦人李兆基捐贈地皮，以及港府撥款興建「青年綠洲」。

保良局期望未來於「青年綠洲」提供六大服務，包括生活技能培訓、義工回饋社會、職涯增值培訓、創意展現平台、綠色生活文化及社群興趣建立，讓青年裝備自己，回饋社會。

陳國基與麥美娟於典禮後參觀青年住戶的房間，了解他們在「青年綠洲」的日常生活及對未來的期望。