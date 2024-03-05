兩會｜張曉明被問有甚麼想跟香港人說？　僅稱「謝謝」後離開

全國人大會議今天（5日）在北京開幕，被免去全國政協副秘書長一職的港澳辦前主任張曉明，連續兩天到人民大會堂列席會議。張曉明被記者問到對基本法23條立法有何看法、有甚麼想跟香港市民說，僅稱「謝謝」後離開。



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張曉明上周六（2日）被免去全國政協副秘書長一職，留任全國政協常委，昨天（4日）他亦有列席全國政協十四屆二次會議開幕式，並在主席台第五排就坐，聽取全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告。

全國人大會議今天（5日）在北京開幕，張曉明繼續現身列席會議，他進場時被問到對香港即將就《基本法》23條立法有何看法，以及有甚麼說話想跟香港市民說，張曉明僅稱「謝謝」後就離開。（港台相片）

23條立法有何看法、有甚麼跟港人說？ 張曉明：謝謝

全國人大會議今天（5日）在北京開幕，張曉明繼續現身列席會議，他進場時被問到對香港即將就基本法23條立法有何看法，以及有甚麼說話想跟香港市民說，張曉明僅稱「謝謝」後就離開，未有停下回應提問。

1963年出生的張曉明，自1986年在港澳系統工作，曾擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任，2020年被免去港澳辦主任，改任分管日常工作的副主任，2022年獲任命為第十三屆全國政協副秘書長，2023年3月獲任命為第十四屆全國政協副秘書長。張曉明被免去全國政協副秘書長職務後，仍是全國政協常委。