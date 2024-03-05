兩會｜李家超突決定提早今晚返港：盡快向立法會提交23條立法草案

行政長官李家超今日（5日）下午在北京見記者指，他今晚會返香港，但他無回應是否與《基本法》23立法相關工作有關。他只強調首要任務是做好諮詢後總結意見，然後看手如何落實政府意見和收到的意見，他已要求政府團隊盡快完成相關工作，盡快把草案提交立法會審議。



政府上周六公布，李家超到北京出席兩會開幕，原定明天（6日）才回香港，但他下午見在北京見傳媒時稱，與傳媒見面後便會啟程回港。有消息指有份到北京出席兩會，身兼人大、政協的立法會議員也會請假回港，出席最快於明天加開的立法會會議聽取政府滙報諮詢結果。



李家超重申對總理政府工作報告涉港內容感鼓舞（直播截圖）

早一日完成立法 早一日維護國家安全

被問到23條立法草案何時完成，會否目標下月在立法會完成三讀通過，李家超表示23條立法方面，會盡快完成，首要任務是政府先總結諮詢期收集的意見，檢視如何落實和融合在條文中，政府會努力不懈，他亦要求當局盡快完成後交立法會審議，本著早一天完成立法，早一天維護國家安全的目標，希望立法會充分配合，早一日得一日完成立法。

他又說，保安局收集的意見書有98%都支持23條立法，令政府充滿信心，一完成草案便會盡快交立法會，重申國家安全風險無日無知千變萬化。

重申感謝政府工作報告支持香港改善經濟、民生

對總理支持香港改善經濟、民生感到很鼓舞，今年是新中國成立七十五周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。李家超指出，在中央的指導支持下，香港特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生。

他表示，今次拜訪了國家財政部，並與部長藍佛安會面，感謝對方對香港金融政策支持，連續15年在香港發人民幣國債，有助促進債券市場發展，吸引更多國際資金匯聚本港，雙方討論互聯互通等，香港會持續鼓勵內地地方政府在香港發行離岸人民幣債券和綠色債券，獲財政部表示支持和配合特區政府發展

他又指昨日在北京出席國家衞生健康委員會、醫務衞生局（醫衞局）和香港賽馬會的合作文件簽署儀式，見證香港賽馬會分別與國家衞生健康委員會簽署《香港賽馬會國家衞生健康人才能力建設項目》合作備忘錄和《香港賽馬會國家衞生健康高端人才獎學金》合作框架協議，以及與醫衞局簽署《醫務衞生局與香港賽馬會本地傳染病預防及應對項目》合作備忘錄。他形容這三份文件是一個理程碑。