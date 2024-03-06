23條立法｜林定國：沒意圖控制社交平台　重申是針對發言的人

保安事務委員會、司法及法律事務委員會和研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會今日（6日）舉行聯席會議，律政司司長林定國出席會議時表示公眾關注清晰界定罪行元素，保安局局長鄧炳強指，公眾諮詢期間支持率超過99%，形容明確反對的佔「極少數」。



林定國強調，沒有意圖控制社交平台，不會阻止其存在，強調法律是針對有人利用社交平台發表言論的人。



公眾利益抗辯 林定國：有意見贊成亦有反對

律政司司長林定國指，收到的意見書超過1.3萬份，絕大部份表示支持，有提供新觀點及看法，希望盡快完成立法工作。林定國指公眾關注清晰界定罪行元素，有意見認為借鑑外國法律及結合香港情況。

就基本原則方面，有意見表示，國安風險可能多變，司法機關應有彈性，但亦應該有確定性及平衡自由，林定國表示認同該原則。有建議希望釐清犯罪意圖，林定國指草擬條例草案會考慮。就公眾利益作抗辯理由，林定國指有贊成亦有反對。

林定國感謝「反華份子以外」的意見

他指有小部份反華份子提出別有用心的意見，並對其餘意見表示感謝，會盡快完成立法面對國安風險及威脅。

保安局局長鄧炳強指，公眾諮詢期間支持率超過99%，可見大部份市民支持，絕大部份意見以個人身份提交，機構提交的報告只有4%，明確反對立法是極少數。

反對意見有97份意見書，鄧炳強指過半沒有署名或者未能辨識身份，有12份是反華組織或者與潛逃者同名同姓的人。

鄧又稱，回應意見較多的罪行是煽動意圖罪、國家秘密、境外罪行等，大部份支持建立域外效力。此外，他指有意見提出完善法律制度及執行機制，如合適會採納。

政府正就《基本法》第23條立法。（資料圖片）

意外檢獲國家機密非故意 不違法

「A4聯盟」立法會議員楊永杰問及，有人意外檢獲國家秘密文件，如果保留是否已經違反國家秘密罪。又問及會否考慮制定措施，切斷逃犯資金鏈，例如立法限制他們在港資產等。

林定國表示，非法管有國家秘密，他指意外檢獲就不算故意，但常理會交給警方或者有關當局，一般邏輯可以處理問題，不會意外地拘捕。鄧炳強指，有公眾意見建議要取消逃犯的護照，亦可能取消福利，都可以考慮。

強調針對間諜、違國安行為 非針對傳媒

新民黨立法會議員容海恩指，立法有迫切性及需要性，免責條款等都希望政府多解釋，此外問及對於傳媒、社交平台政府會如何處理。

鄧炳強指，會視乎意見的道理、與立法的原意是否相符而選擇採納，而並非全部採納。他表示，23條立法都會根據人權公約尊重人權，公眾人士不需要擔心，強調23條立法針對間諜、違反國安行為，不是針對傳媒。

選委界立法會議員簡慧敏稱，外國法律涵蓋的都不需要全盤照搬，例如英國國安法下，部份情況都不可以召見律師。她表示，現時交去高等法院有初級偵訊，條例草案起草時可否減少該等程序。

林定國指會參考外國但不會抄襲，會堅持原則。初級偵訊方面，他表示極少數人會選擇初級偵訊，他指都要即時辦理，認為有優化空間，就算沒有初級偵訊都不會不公。對於內地已經有新的保護國家秘密法，林定國指政府內部處理保密在「一國兩制」下有自己的規則，但都會留意內地法律。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

林定國：絕對不存在禁制媒體

新民黨立法會議員葉劉淑儀指網上已經有恐慌性的言論，例如談及Facebook、Telegram要停止，促政府澄清。葉劉又稱，彭博散播新聞引起恐慌，政府應該譴責。

林定國指，要斬釘截鐵地表示沒有意圖控制社交平台，不會阻止其存在，強調法律是針對有人利用社交平台發表言論的人。他強調香港作為金融貿易中心都是信息流通，絕對不存在禁制媒體，極有理由懷疑有人阻礙立法，其實言論「聽落都唔合理」。

鄧炳強再用應變反駁隊隊長身份反駁，有人選擇一句、兩句誤導市民，「有人想毀壞鎖、門窗」，利用假新聞假消息誤導市民。

與外國機構普通交流不違法

選委界立法會議員管浩鳴促交代境外干預罪的意見為何，如何跟進意見。

鄧炳強指，有人擔憂與外國機構普通交流就違法，其實不會違法，留意到很多外國勢力或者代理人，挑動指會違反，其實政府已經解釋很多次，每次與會者都明白不會違法。

選委界立法會議員何君堯問及，《香港國安法》有包括國家如何支援，例如人大可以釋法，如今23條立法如果與《香港國安法》不匹配，釋法權是否在人大常委。

林定國表示，《香港國安法》是全國性法律，根據國家憲法解釋權在人大常委，23條是自行立法，不會本身有解釋權在人大常委，一般爭議情況都在香港法庭，但如果爭議在《基本法》都可以交人大常委釋法。他表示兩法不應該有衝突，《香港國安法》都有基本凌駕性，草擬都會確保23條與國安法相符。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐，建議訂立「境外干預」罪。（潘耀昇攝）

披露國家秘密考慮訂立豁免條款

經民聯立法會議員陸瀚民指反駁隊已經正面抽擊外媒失實報道，又稱有人喜歡野戰（War game），擔心墮入非法操練罪。鄧炳強指，純粹娛樂是會豁免，不會有模糊地方，將法例寫得盡量完美是立法方向。

經民聯立法會議員盧偉國詢問國家秘密的定義及罪行，而內地就保守國家秘密法完成第二次修訂，問及會否參考。鄧炳強回應指，內地修訂的保守國家秘密法是針對內地文件，又指港府會考慮會否就披露國家秘密訂立豁免條款，但認為需要很高的門檻。

民建聯立法會議員周浩鼎稱「重要事情講三次」：「彭博出假新聞、出誤導性的假新聞、出假新聞」。他表示意見書有許智峯同名同姓的意見書反對23條，政府會否因應潛逃罪犯提出具阻嚇力限制行為，例如剝奪資產、專業資格、限制行動等。

就彭博發出的新聞，鄧炳強表示是假新聞，希望彭博修改「否則公信力會下降」。就許智峯，鄧表示要加強針對潛逃者，可能取消護照、福利減少、取消專業資格，要考慮取消董事、商業牌照，讓他們付出代價。

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，立法會要積極配合，有需要就一個星期開7次會，如過順利幾個禮拜就可以搞掂，4月中、4月頭完成立法就更好。他建議設立針對性法例，針對阻礙國安偵查的人。

林定國指，現行阻差辦公法例都有規範人不能阻礙執法機關的工作，國安案件都有更大風險，議員建議的立法方向有邏輯，會積極處理。