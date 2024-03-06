兩會｜周霽：增兩自由行城市屬試驗　續有挺港政策　或24小時通關

港區全國人大代表團今午（6日）在北京舉行全體會議，列席的港澳辦副主任周霽為最近只加開西安及青島兩個城市自由行解畫，稱要試驗香港的容納能力，「通關、住宿、消費等，它容納的一個過程」。他又預告，將有一系列優惠政策「來挺港、支持香港」。



周霽：有一系列優惠政策來挺港、支持香港

港區全國人大代表團今午舉行全體會議，審查計劃報告和草案、預算報告和草案。港澳辦副主任周霽、全國人大代表兼中聯辦主任鄭雁雄等出席。

周霽於會上提到，中共總書記習近平、黨中央情繫香港，解釋了為何首階段只加開西安及青島兩個城市自由行：「怎麼發揮香港的消費作用？為甚麼只出了兩個呢？也要試一下我們基礎設施，就是剛才各位代表發言當中通關、住宿、消費等，它容納的一個過程。」他又透露未來會有一系列優惠政策支持香港，「來挺港、支持香港」。

周霽：夏寶龍視察深圳灣口岸 或為考慮24小時通關

周霽又提到，港澳辦主任夏寶龍早前結束訪港行程前到深圳灣口岸視察，可能是考慮如何24小時通關。周霽說，香港去年發展很好，不要簡單被一些媒體帶偏，特別是一些不實之詞。他說國際發展動力不足，地緣政治、以巴、俄烏等有影響，疫情後復蘇亦有階段，大病初愈也有過程，香港處於高質量發展轉型階段，3.2%的經濟增速，其他大部分地方都達不到，不好「唱衰」香港經濟，形容是底氣不足。

他強調，香港的金融中心、航運中心、貿易中心地位牢不可破，中央政府亦一直視香港為掌上明珠，會全力以赴支持，但本港也要靠自身努力、集中精力，把自己的事辦好。

周霽於會上提到，總書記、黨中央情繫香港，又解釋了為何首階段只開放西安及青島2個城市自由行：「因為要試驗香港的基礎設施、容納能力等，是一個互動過程。」（中共河南省委政法委相片）

他又指，香港去年發展很好，著眾人不要被部分媒體帶偏，形容大病初愈也有過程，指香港處於高質量發展轉型階段，達3.2%的經濟增速，而其他大部分地方都達不到，所以「唱衰」香港經濟不好，形容是底氣不足。

與會的全國人大常委李慧琼表示，香港應利用河套區，發展先進生產力，建議中央推出更多支持政策推動該區發展，批准內地的生物樣品等在河套區使用。

港區全國人大代表霍啟剛表示，樂見中央對體育事業有前瞻性部署，期望能建設大灣區成為國際文化及體育盛事的區域。