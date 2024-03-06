財政預算案｜學生質疑視債券為收入違會計原則　陳茂波讚心水清？

財政司司長陳茂波今晚（6日）出席香港青年協會賽馬會舉行的座談會，會上一名聖士提反書院男學生質疑政府發債後，將債務歸類為收入是違反會計原則，又反問陳茂波發債是否為了拖延財政問題。陳茂波讚該名男學生「心水清」，惟表示港府「盤數」分為兩個編制，而在現金基礎編制上，是以現金流為標準，故債務會歸類為收入。



中學生質疑債務視為收入有違會計原則

上月底公布的《財政預算案》提出本年度政府將發債1,200億元，隨即惹來「借貸度日」的質疑。陳茂波今日出席青協舉辦的青年座談會時，一名聖士提反書院男學生提到，政府透過發債增加收入以支付未來各項開支，該名男學生質疑債務仍須還款，應列入資產負債表作債務，而不應列入損益帳中視為收入，反問陳茂波：「債務當做收入，會唔會違反會計原則？」他又追問陳茂波發債是否為了拖延問題。

陳茂波解釋有兩種編制

陳茂波表示，港府帳目分為以現金基礎編制，以及應收應付為基礎編制，認同在應收應付為基礎編制上，借貸是負債，並非收入。而在現金基礎編制上，是以現金流為標準，故債務會歸類為收入。他又強調政府清楚計算各項收入支出，向該名男學生笑稱：「你咁心水清，應該睇到。」

有浸大畢業生再追問發債問題，指以往政府發債時平均超額認購20多倍，惟政府去年發放4.75厘的綠債，超額認購僅有2.1倍，擔心日後政府債券認購量持續減少，詢問政府是否有對策？

陳茂波解釋，現時息口高息，銀行提供的定期存款高達3至4厘，「咁佢（市民）就唔買債券住」，令到超額認購倍率下降。他強調發零售債是為了回饋市民。

稱「做文化」不易 適當時候會給予支持

提到西九文化區管理局、海洋公園等面臨財務困境，陳茂波認為他們要自行想辦法達至收支平衡，鼓勵機構適當向銀行貸款，解釋指因為銀行審批貸款時會從商業角度上考慮機構計劃是否可行，「其實已經有第三者睇下是否可行、得唔得㗎」，另外建議機構善用市場資金，「每個機構都要發揮佢本身、點樣去盡佢能力，係佢嘅經營模式又好、用佢嘅土地發展權又好，令到佢自己可以持續經營。」不過，陳茂波又表示理解「做文化」不容易，在適當時候會給予支持。

有學生問及政府不派消費券的原因時，陳茂波解釋因由後面帶微笑並搖頭。（直播截圖）

另外，有學生問及政府不派消費券的原因時，陳茂波解釋，現時社會經濟環境較疫情期間有改善，指去年經濟增長3.2%，預料今年經濟增長達2.5%至3.5%，所以考慮到政府財政緊張，及有統計顯示市民收入增加，陳茂波面帶微笑並搖頭地說：「所以政府決定唔派發消費券啦」。