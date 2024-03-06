23條立法｜港府譴責彭博報道 指令人誤解和恐慌
政府公布《基本法》23條公眾諮詢意見，彭博三則新聞標題指香港應屏蔽Telegram、Singal及Facebook和YouTube，內容則表示是公眾意見。特區政府對此表示強烈不滿和譴責，指報道令人對23條立法建議產生誤解和恐慌，強調並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在香港運作。
彭博今日（6日）刊出報道，題為「HK Security Law Public Consultation Lists Facebook, YouTube Ban」，並以「HK says Telegram should be prohibited in Article 23 proposal」及「HK says Signal should be prohibited in Article 23 proposal」作為標題，內容講述23條立法諮詢結果的部份公眾意見。該些意見稍後在《基本法》23條立法諮詢結果文件中公開，包括：
「建議將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場。」
「Telegram, signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，並具有統領行動，發布煽動消息等性質。23條應禁止相關通訊軟件在香港使用。」
今日下午的立法會聯席會議，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀就表示，彭博報道一出就收到不少查詢，認為報道已引起恐慌，政府應該譴責。
特區政府發言人指：「相關立法會文件附件所載的，乃特區政府於有關公眾諮詢中接收到的書面意見摘要，該附件內容橫跨75頁。然而，有關報道只片面挑出當中的三項所收集的意見，並配以斷章取義的標題，企圖誤導國際社會和特區市民以為特區政府將會採納有關意見，或將禁止相關平台在香港特區運作，其意圖實在令人懷疑。彭博的假新聞已影響其可信性，及其在媒體界的公信力。我們要求彭博須確保往後有關《基本法》第23條立法的報道公正、持平，以免任何讀者受到進一步誤導。」
彭博今日下午修改了報道標題和內容，約4時半改為「更正：香港公眾看法認為23條應禁用通訊軟件TELEGRAM、SIGNAL」，之後再加入政府說法，改為「Hong Kong Official Says City Won’t Ban Popular Messaging Apps」，內容亦大幅修改。