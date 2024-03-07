兩會｜鄭雁雄指香港必須走高質量發展之路　把握好發展和安全

十四屆全國人大二次會議香港代表團，今日（7日）下午舉行全體會議，審議國務院組織法修訂草案。中聯辦主任鄭雁雄表示，要深刻認識香港必須走高質量發展之路，堅持穩中求進、以進促穩，統籌把握好發展和安全這一「車之兩輪」、「鳥之兩翼」。



十四屆全國人大二次會議香港代表團，3月7日下午舉行全體會議，審議國務院組織法修訂草案。（中聯辦）

鄭雁雄表示，國務院副總理丁薛祥今天上午安排時間到香港代表團聽取審議意見和工作建議，帶來了國家主席習近平和中央對香港的關愛和囑託，表達了中央對香港由治及興的全力支持、堅定支持，讓他們倍感親切、倍感溫暖、倍感振奮。

引述丁薛祥：中央讓香港安穩下來 是為了聚精會神搞建設

他引述丁薛祥提到，發展是破解香港經濟社會深層次矛盾和問題的關鍵，這些年來，中央千方百計讓香港「安」下來、「穩」下來，就是為了能夠聚精會神搞建設、一心一意謀發展。當前，香港迎來由治及興的嶄新局面，全面推進中國式現代化和國家高水平對外開放，為香港發展提供了強勁動能和廣闊空間，香港必須牢牢抓住歷史機遇，繼續保持獨特地位和優勢，大力拓展國際交往合作，更好融入國家發展大局，堅定維護國家安全，實現自身更好的發展。

鄭雁雄表示，要深刻認識香港必須走高質量發展之路。（中聯辦）

鄭雁雄說，香港發展破難而進，經濟迎來整體性復甦，「愛國者治港」展現出新氣象，維護國家安全取得新突破，融入國家發展大局步伐加快，民生改善成效明顯。中央對行政長官和特區政府的肯定，是對管治團隊、建制陣營、愛國愛港力量的總肯定。他又說港區人大代表都是「同舟人」，必須全力支持行政長官和特區政府依法施政，共同落實中央決策部署，共同實現香港市民的整體利益和民生福祉。

丁薛祥提出人大代表三點望 包括重視青年工作

他又提及丁薛祥向港區全國人大代表提出的三點殷切希望：一是把全國「兩會」精神宣傳好落實好，共同把中央對「一國兩制」實踐的部署要求變成香港本地區本領域的生動實踐。二是堅定支持行政長官和特區政府依法施政，支持特區政府提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定。三是增進愛國愛港力量的凝聚力、戰鬥力，尤其要重視青年工作，推動香港青年積極投身國家現代化建設，在國家發展中實現自身更大發展。