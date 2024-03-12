阿里斥50億推「港藝振興計劃」　楊潤雄：冀港影視娛樂業創新高峰

「創意香港」電影發展基金贊助的香港影視娛樂博覽2024， 周一（11日）在會展正式開幕。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，藝術3月活動浪接浪，當日除出席了開幕禮，還出席阿里大文娛「港藝振興計劃」策略發佈會。阿里將為這項新計劃投入50億，以香港作為阿里影業第二個總部。



楊潤雄在社交平台指出，他繼前一晚出席亞洲電影大獎頒獎禮，周一出席了影視娛樂博覽的開幕禮，以及兩項相關活動，分別是阿里大文娛「港藝振興計劃」策略發佈會，以及影視展廣東開館儀式。

他表示，值得一提是文體旅局的「創意香港」一直與阿里大文娛密切聯繫，探討更多合作空間。阿里將在「港藝振興計劃」投入50億，以香港為阿里影業第二個總部。楊潤雄稱非常鼓舞，期待有更優秀作品出台，令香港影視娛樂業在國際舞台創出新高峰。

香港影視娛樂博覽涵蓋10大節目

楊潤雄又提到，今屆香港影視娛樂博覽涵蓋10大節目，包括香港國際影視展、香港國際電影節、香港電影金像奬、亞洲電影大獎、亞洲視頻峰會、數碼娛樂論壇、亞洲影視娛樂論壇、香港亞洲電影投資會、ifva 獨立短片及影像媒體節，以及微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）。