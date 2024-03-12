23條立法｜政府擬改條文　潛逃者潛逃前所訂合約 　第3方不違法

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（12日）連續第5天開會，保安局長鄧炳強表明，積極考慮修訂「禁止與潛逃者進行不動產相關活動」條文，修改為若是潛逃者在潛逃前訂立的合約，有關第三方不應被視為違法，回應議員關注租客會否無辜被牽連要「漏夜搬屋」。



鄧炳強又透露，會積極考慮在保安局長指明某人為潛逃者的條件中，刪除「發出手令後6個月期間屆滿」一項， 回應議員關注。



鄧炳強指政府會修訂多項條文（廖雁雄攝）

議員關注無辜租戶漏夜搬走擾民

鄧炳強在今早會議提出計劃修訂涉及打擊潛逃者的部分條文。其中，有議員關注「禁止與潛逃者進行不動產相關活動」一項，認為無辜租戶會否因發現業主為指定潛逃者，而被迫漏夜拉篋離開租用單位，擔心太擾民。鄧炳強今早稱會積極考慮修訂條文，訂明若是潛逃者潛逃前訂立的合約，有關第三方不應被視為違法。

至於禁止與潛逃者合資企業或合夥的規定，政府同樣會考慮列明，若有人在被指明是潛逃者前，與第三方訂立合約、協定和義務而成立合資企業或作投資行為，第三方不會僅僅因此被視為違法。

修訂無損草案打擊潛逃者效力

鄧炳強強調，因應議員意見而決定提出有關修訂，認為修訂後仍可達到打擊潛逃者的效果，同時保護第三者的利益，希望令無辜者放心。他強調，即使有人與潛逃者合資，原有公司或合伙的運作不會受打擊潛逃者的措施直接影響，若合伙人想拆伙，亦可按條例向保安局長申請特許。

鄧炳強指，保安局長按條文可自行決定實施多少項打擊措施，及措施生效時間，做法容許保安局長事先評估對第三者影響，希望今次修訂有助打擊潛逃者下減少對第三者影響。

刪除訂明潛逃6個月始實施禁制措施條文

此外，不少議員也關注草案條文訂明要待拘捕令發出6個月後，才能對潛逃者實施禁制條款太仁慈，鄧炳強也表明考慮後，將會刪去相關時限的條文。