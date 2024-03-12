23條立法｜潛逃者歸案後護照仍會被撤銷　鄧炳強考慮罪加一等

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（12日）連續第5天開會，討論撤銷潛逃者的特區護照。有議員關注，潛逃者回港歸案後護照會否恢復，律政司回應說護照仍然會被撤銷，當局亦會通知航空公司撤銷潛逃者護照的資料，令其配合特區政府決定。



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潛逃者歸案後護照是否有效？律政司：已被撤銷

根據《維護國家安全條例草案》列出7招針對潛逃者，當中包括撤銷潛逃者的特區護照，由入境處處長接管，任何人不得根據《香港特別行政區護照條例》撤銷決定或提出上訴。

新民黨葉劉淑儀關注潛逃者歸案後，護照是否有效，署理律政專員蕭敏鏇指護照已被撤銷，葉劉淑儀問到如何令其他地區知道該人的護照已被撤銷，而且要他國配合，鄧炳強補充指入境處會通知外國護照已撤銷，亦會通知航空公司。

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黎棟國冀刪無得上訴的條文 保安局：有必要保留冀更清晰

新民黨立法會議員黎棟國在會上關注，《香港特別行政區護照條例》本身容許申請人上訴，不過23條已賦予當局自動撤銷潛逃者特區護照的權力，是不符《香港特別行政區護照條例》上訴範圍，認為條文無需要再提及上訴。保安局副秘書長廖李可期說內部想了很久，認為是有必要，希望寫得更清晰避免訴訟。

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吳秋北倡緝拿歸案後罪加一等 鄧炳強：會考慮

委員會主席廖長江關注入境處處長會「接管」護照的意思，蕭敏鏇說護照條例下，護照被撤銷後要交回入境處，由處方剪掉，被撤銷護照的人士要交出護照。

工聯會會長吳秋北說潛逃的代價很大，再次建議不歸案緝拿後定罪應罪加一等，鄧炳強說會考慮。