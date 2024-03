23條｜港府斥《泰晤士報》誤導　持有刊物不知具煽動意圖不會定罪

港府今午(12日)譴責《泰晤士報》(The Times)昨日標題為「Hongkongers to be jailed for keeping old newspapers」(持有舊報章的港人將被監禁)的報道,發言人表示:「有關報道不但極具誤導性,標題亦完全錯誤,令人誤解管有某份舊報紙便會被監禁,引起市民恐慌。」港府重申,不知悉有關刊物具有煽動意圖的人,是不可能被定罪。



《泰晤士報》昨日以「Hongkongers to be jailed for keeping old newspapers」為題發表報道,當中提到「香港人或會因為持有舊報紙而違反煽動叛亂罪和被監禁」(Hongkongers could be convicted and imprisoned for sedition for keeping old copies of newspapers),又稱「管有《蘋果日報》經定罪可處監禁3年」(Security laws being pushed through in Hong Kong would impose up to three years in prison for keeping copies of the defunct newspaper Apple Daily)。

港府今午就該報道表達強烈不滿和譴責,特區政府發言人說:「有關報道不但極具誤導性,標題亦完全錯誤,令人誤解管有某份舊報紙便會被監禁,引起市民恐慌。」

發言人澄清,根據《維護國家安全條例草案》有關煽動意圖相關罪行的條文,任何人須在無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物,才屬犯罪。另外,發言人又指,一份刊物是否具有煽動意圖,必須視乎所有相關情況,包括刊物的上文下理和目的。

至於管有具煽動意圖的刊物罪,發言人強調,控方必須證明被告人是在沒有合理辯解的情況下管有有關刊物,才可被法庭定罪,不知悉有關刊物具有煽動意圖的人,是不可能被定罪。

發言人續指,有關建議罪行條文清晰,市民不會誤墮法網,又促請《泰晤士報》確保有關23條立法的報道公正、持平,並停止作出危言聳聽的言論。