23條｜外媒稱藏《蘋果》違法被斥誤導 一文還原事件、鄧炳強點講
立法會《維護國家安全條例草案》委員會加速審議基本法23條的草案，連日來坊間熱議的焦點，落在保安局局長鄧炳強會上回答這條問題——「《蘋果日報》放在家是否管有煽動性刊物？」當時鄧炳強稱市民要提供合理辯解。事後，《泰晤士報》以《港人保留舊報紙會被監禁》為題撰文，被港府譴責極具誤導性。《香港01》整理事件來龍去脈，究竟當天鄧炳強是如何解說？行會成員、資深大律師湯家驊認為管有《蘋果日報》又是否犯法呢？
管浩鳴關注家中藏《蘋果日報》是否犯法？需要銷毀？
《維護國家安全條例草案》建議，無合理辯解而管有具煽動意圖刊物，最高可判監3年。上周六（3月9日）法案委員會會議上，選委界立法會議員管浩鳴關注藏有《蘋果日報》是否違法。
以往有份好出名嘅報紙叫做《蘋果》，咁佢絕對係煽動啦，有啲人佢諗住要記錄下呢個咁衰嘅報紙，將佢擺兩份喺屋企，咁會唔會都係屬管有煽動性刊物？
署理首席政府律師梁文豐回應指，管浩鳴提及的刊物涉及「正在進行嘅司法程序」，故以一般情況地解說，「帶咗一啲煽動刊物入境，其實就係睇係咪符合第25條嘅免責辯護。」管浩鳴再追問「有啲可能係法例通過之前，擺咗喺度嘅，咁係咪法例通過之後呢，呢啲都係要摷晒出嚟、銷毀佢呢？請解釋一下。」
鄧炳強先稱持有煽動物品違法 後稱視乎合理辯解
鄧炳強主動補充回應管浩鳴：「簡單嚟講，嗰個刊物幾時印製不重要，而係話你法例通過後，你仲攞住呢啲，而呢啲物品有煽動意圖嘅，就係違法㗎啦，佢幾時出品呢並不重要。」
管浩鳴隨即再追問：「我諗對一般市民嚟講，我諗部份市民有啲困難，佢管有嗰部分嘅，或者簡單啲咁講，合理辯解可唔可以話佢擺咗喺度，佢唔小心未搵得晒出嚟咁得唔得㗎？」鄧炳強回應說，這涉及是否有合理辯解的問題。
原來我嗰個刊物擺咗喺度好耐，我都唔知道仲擺咗喺度，我目的都唔係話要嚟做煽動，我擺咗喺度都唔知佢存在，我相信呢個就係合理辯解係可以處理咗呢個問題。
湯家驊：收藏《蘋果日報》紀念、在家看不違法
行政會議成員、資深大律師湯家驊兩天後（3月11日）在電台節目上回應在家中存放《蘋果日報》會否構成管有煽動刊物時強調，管有本身不是犯法，要視乎犯罪意圖，例如市民把報紙放在床下底留紀念，去洗手間時看，並無犯罪意圖，若久不久拿出來給人看，利用刊物達到涉及國家安全的違法目的，則可能有問題。
你睇下依家就唔係咁，果陣時講嘅嘢就係真嘅，咁你就有機會犯咗所謂煽動罪。
《泰晤士報》理解為「藏有《蘋果日報》會被判監3年」
事件發酵至外媒跟進報道，當天（3月11日）下午，英國《泰晤士報》發表一篇題為「Hongkongers to be jailed for keeping old newspapers」，意思是「港人藏有舊報紙會被監禁」。
翻查報道內文，有一大篇幅是重提壹傳媒創辦人黎智英被捕的事件，並有兩段提及標題所述的問題「Hongkongers could be convicted and imprisoned for sedition for keeping old copies of newspapers, the territory’s pro-Beijing authorities have said.」，意指「香港親北京當局表示，香港人可能會因為保留舊報紙涉煽動被定罪和監禁。」。
文中緊接提到「Security laws being pushed through in Hong Kong would impose up to three years in prison for keeping copies of the defunct newspaper Apple Daily.」，意指「香港正推行的國家安全法律將對保存已停刊的《蘋果日報》的人判處最高3年監禁」。
文末引述湯家驊在電台節目稱，收藏《蘋果日報》在家中作紀念，閒時翻閱，並不涉及犯罪意圖，如果向到訪你家的人們展示，並說「依家就唔係咁」，就可能違反煽動罪。
政府澄清 不知刊物屬煽動是不可能被定罪
特區政府在《泰晤士報》報道刊出翌日（3月12日）發聲明，斥《泰晤士報》報道極具誤導性，標題亦完全錯誤，言論危言聳聽，令人誤解管有某份舊報紙便會被監禁，引起市民恐慌，對此表示強烈不滿和譴責。政府發言人說，一份刊物是否具煽動意圖，必須視乎所有相關情況，包括刊物的上文下理和目的，管有有關刊物是否違法亦要視乎有否合理辯解。
管有煽動意圖刊物罪，控方須證明被告沒合理辯解下管有才可被定罪。不知悉有關刊物具有煽動意圖的人，是不可能被定罪。
當局解釋不清楚？ 湯家驊：一般人理解未必咁直接
湯家驊今天（3月13日）在電台節目再回應事件，他說《泰晤士報》引述他回應的部分「睇唔到有咩錯誤嘅說法」，不過標題「有少少誤導性」，重申管有《蘋果日報》並不構成罪行，而是要視乎意圖。被問到如果當局解釋得清楚便不會引起混亂，他說，自己是大律師不覺混亂，與普通市民接收資訊時的理解未必一樣。
我係律師好難講，我睇嘢從法律角度睇，可能同一般人理解未必咁直接、對軌啦，始終要明白法律都不礙係普通常識，無謂令自己恐慌、令他人恐慌，我覺得呢個係不必要。
在家管有《蘋果日報》 湯家驊：無犯罪意圖都不是犯法
湯家驊說，管有煽動刊物罪是針對協助散播煽惑訊息的人，「唔好容許啲人未散出去時管有。」他說，管有煽動刊物只是初步證據，「收起屋企未必有人哋推測到嘅結果」，所有罪行都必須要有犯罪意圖，「如果你無犯罪意圖，就算你行為表面上有機會，都唔係犯法。」他說，意圖和目的是虛無飄渺的東西，法庭或控方必須從周圍環境證供，推測你究竟目的為何，如果做事令人懷疑你目的是違法，便要「好自為之」。
餐廳貼《蘋果日報》展示最後出版 湯家驊：應該不涉煽動
被問到如果有餐廳張貼《蘋果日報》又是否違法呢，湯家驊說，視乎內容是否具煽動性，「娛樂版嘅，講緊毒舌大狀嘅，我覺得就唔會有問題。」如果是展示《蘋果日報》最後一天出版的版面，湯家驊認同應該不具煽動性，「係一個中性言論啫，煽動言論要講緊法律寫明嗰幾個目的，增加兩地仇恨，顛覆政府呀，你如果根本不涉及嗰啲目的，本身就唔係一個煽惑性刊物，根本都唔需要考慮啦。」
展示當年籲遊行版面並稱今天也要遊行 可能違法
不過，如果展示《蘋果日報》過往呼籲「上街」的版面，遊行活動已經過去，又是否違法呢？湯家驊重申，要視乎意圖和目的，「如果講緊當時要上街，而家你呢啲要上街啦，有啲咁嘅訊息，都有機會犯法。」他說，如果不想招惹麻煩，就最好不必要做這些事，因為擺放在門口、廚窗可能被視為傳播訊息。