「政府新聞網」FB片一原因瀏覽量多1400萬　IG貼文讚好留言倒跌

政府新聞處轄下的社交媒體包括「政府新聞網」、「添馬台」和「香港品牌」，在Facebook、Instagram、小紅書等平台開設帳號。選委界立法會議員黃錦良向當局詢問相關瀏覽量，新聞處披露「政府新聞網」去年Facebook影片總觀看次數達2422萬，較對上一年的968萬大增，主要因為全運會宣傳。



不過，貼文數量維持在大約2000篇，貼文讚好／心情、留言及分享數目平均有135個，按年多17個，至於有351篇貼文的Instagram，則按年倒跌17個。



政府新聞網

政府新聞處透過不同平台發放政府資訊，並監察傳統媒體及主流社交媒體平台的輿論。署理政府新聞處處長柯翠玲在特別財委會書面回覆黃錦良時，透露過去一年社交媒體帳號的成績表。

其中，較為人熟悉的「政府新聞網」Facebook，去年Facebook影片總觀看次數達2422萬，較對上一年的968萬大增，主要因為第十五屆全國運動會加強宣傳；「添馬台」Facebook追蹤人數按年增1000個至56500人，平均讚好／心情、留言及分享數目按年增加18個。

政府新聞處。(鄭子峰攝)

至於「香港品牌」Facebook去年影片總觀看次數達約2936萬次，按年下跌約44萬。新聞處解釋該社交平台於2025年2月改變其演算法，自此相關數字錄得跌幅。2025年上傳至YouTube的影片較少，主要由於投放了較多資源在新營運 的小紅書和抖音帳號，而全運會和殘特奧會宣傳資源亦主要以內地社交平台為主。

政府新聞處及食環署牌。(鄭子峰攝)

上年度約380萬元採購網絡輿情分析服務

新聞處指，面對互聯網上的海量資訊，按需要於市場採購網絡輿情分析服務，善用人工智能及大數據分析等最新科技，結合人手分析及整合，務求更全面、及時地掌握網絡輿情和民意，協助各決策局及部門深入辨識社會關注焦點及輿情動向。2025-26年度相關服務的修訂預算開支約380萬元。