30間湖北企業在港上市市值4000億　卓永興：鄂港互利共贏積極發展

2026鄂港經貿合作交流會今（27日）舉行，政務司副司長卓永興於活動上致辭表示，鄂港兩地一直秉承互利共贏的理念，積極推動彼此的發展。香港的金融市場持續蓬勃，吸引不少湖北企業來港上市。他指，截至2026年4月，在港交所上市的湖北企業累計有30家，總市值達4,000億港元。他續說，歡迎更多湖北企業來港，充分利用香港全鏈條資金支援和國際化優勢，進一步拓展海外市場，挖掘更多全球商機。



政務司副司長卓永興今（27日）在2026鄂港經貿合作交流會致辭。（政府新聞網圖片）

卓永興致辭時表示，鄂港兩地一直秉承互利共贏的理念，積極推動彼此的發展。他提到，今年是國家「十五五」規劃開局之年，「十五五」規劃堅定不移支持香港繁榮穩定，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心，加快北部都會區建設和打造國際高端人才集聚高地，面對國家賦予的重任，政府正全力制定首份香港五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃。

卓永興指，香港在「一國兩制」下擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，一直擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。行政長官在2025年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，成立內地企業出海專班，組成一站式平台，制訂多元化的方案，協助有需要出海的內地企業落戶香港，再利用香港國際化的網絡和與國際接軌的專業服務通往世界。

他續指，香港與湖北的經貿關係素來密切。多年來，香港是湖北最大的外商投資來源地及重要的貿易夥伴。他指，截至去年年底，香港在湖北省設立港資項目累計超過4,600個。2025年港資佔湖北省實際利用外資總額超過八成，是香港融入和服務國家發展大局的具體體現。