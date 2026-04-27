何敬康：中大有能力還債為何醫院當時申延期？田北辰質疑公帑孭飛

中文大學醫院兩度申請延期歸還欠政府的40億元貸款，今天（27日）突然宣布可提早明年還債。《香港01》早前報道，院方被要求提早明年還債，不過有消息指純屬自願。審議中大還款的立法會衞生事務委員會委員何敬康表示，未見過「債仔」一年前申請延期還款，一年後自動還錢，「假設政府要求中大提早還錢，係百分之一百合理」，好奇既然有能力叫校方還款，當初為何向立法會申請延期？



實政圓桌田北辰表示，中大儲備當中有部份來自公帑，「如果第日呢筆債令到中大有問題，咁分唔分得出盤賬屬唔屬於政府錢呢？如果係，咪即係左手交右手，最後又要政府孭飛？」



何敬康（黃浩謙攝）

何敬康：假設政府要求中大還錢 百分之一百合理

新民黨立法會議員何敬康向《香港01》表示，去年中大醫院向立法會申請延期還款，當時與其他議員已質疑院方營利預測的可信度，預計2032年、2033年才有能力還錢，「假設政府要求中大提早還錢，係百分之一百合理，絕對支持」，配合政府整合財政、回撥款項的計劃，只是好奇為何突然願意提早還款，「係咪生意好好呢？又唔係」，笑言未見過「債仔」一年前申請延期還款，一年後自動還錢，原因並非有能力自行還款。

當時上立法會心態係咩呢？點解完全認為無還款能力下上嚟申請延期，而唔尋求更加直接方法？政府可以藉此機會檢視其他外借款項是否可以「回籠」？ 何敬康

何敬康表示將來中大醫院再蝕錢，由中大自行負擔，不過與政府資助混在同一個錢箱。

實政圓桌召集人田北辰與新界西北議員莊豪鋒。（梁鵬威攝）

田北辰：中大部分儲備來自公帑 左手交右手政府孭飛？

實政圓桌召集人田北辰表示，中大醫院40億貸款屬於公帑，議員有責任為市民睇實公帑運用，故此如果中大醫院提早還錢，他無任歡迎。但他感到奇怪的地方在於如果中大醫院真的財政漸趨穩定，按道理在立法會交代的最新財政狀況，是有確切數據可以證實到，「我係唔介意繼續順延到2038年先開始還款，點解反而會選擇加重中大嘅財政負擔呢？」

雖然係中大嘅錢，但係中大嘅儲備有一部份都係嚟自公帑，如果第日呢筆債令到中大有問題，咁分唔分得出盤賬屬唔屬於政府錢呢？如果係，咪即係左手交右手，最後又要政府孭飛？！ 田北辰

中文大學醫院欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，原定須於後年開始償還。據《香港01》了解，中大醫院早前被要求提早於明年還債。另有消息指，校方自願提早還債。究竟誰是誰非，預料立法會衞生事務委員會下月討論中大醫院發展時會觸及。有政界中人笑言未見過債仔在仍蝕錢的情況之下，自行要求提早還錢。院方早前打開口牌明言還款「難度相當高」，皆因如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元。

不過，有知情人士表示，中文大學曾作出保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，將由校方為中大醫院賠償金額，相信這筆債不成問題。中大發言人表示，中大醫院陸續推行措施加強營運以及管理成本，醫院財務狀況已逐步趨穩，故通知政府提前還款。