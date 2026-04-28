僱員非意外死亡十年逾1400宗　工聯會促加強應對「工作間猝死」

今日（4月28日）為「世界工作安全健康日」，工聯職安健協會呼籲政府加強對工作環境的監管和安全隱患的預防，以保障各行各業工人的權益。協會特別指出，過去十年本港有逾1400宗非因意外或職業病死亡的個案，惟現行制度難以將其列入工傷範圍，令家屬頓失經濟支柱。協會強烈建議政府設立專項基金處理「工作間猝死」問題，以協助受影響的工友家庭渡過難關。



4月28日「世界工作安全健康日」，工聯職安健協會舉行記者會，敦促政府優化職安環境，加強對工友保障。（工聯會）

難直接證由工作引致 「工作間猝死」未列工傷缺保障

工聯職安健協會引述官方數據指出，由2015至2025年期間，勞工處每年接獲涉及僱員在工作期間「非因意外或職業病死亡」的個案介乎98宗至182宗，十年總數高達1,439宗。單在2025年，見諸新聞報道的個案已有16宗，多集中於建造業、運輸業及服務業；今年亦已發生6宗「工作間猝死」個案。

協會表示，現時香港的勞工法例僅保障因工作導致的受傷及死亡個案，但「工作間猝死」往往因難以直接證實由工作引致，並未被列入工傷補償範圍。協會強調，即使猝死成因眾多，亦難以完全否定工作壓力及勞損帶來的影響，工友猝死不僅令家庭痛失親人，更往往令他們失去經濟支柱。為此，協會促請政府高度關注此現象，並建議成立專項基金，為面臨經濟困難的家屬提供適時的經濟援助。

工聯職安健協會顧問郭偉強。（工聯會）

工聯職安健協會倡強制防暑風險評估 減低中暑猝死

極端天氣亦是誘發「工作間猝死」的另一大高危因素。協會指出，2025年香港共有53日發出酷熱天氣警告，戶外工友長時間在酷熱環境下工作，中暑風險極高。雖然勞工處剛於本月20日宣布優化「工作暑熱警告」並新增9個監測地點，但協會指部分工作場所如地盤、廚房等的室內溫度往往高於戶外。協會建議政府應考慮立法，強制僱主執行防暑「風險評估」，制定合適的防暑熱措施，並必須將評估結果及應對措施透明化，明確告知僱員。

籲引入「建築設計管理」 從源頭遏止嚴重意外

針對嚴重工業意外，特別是上月於葵涌地盤發生的致命天秤倒塌意外，協會認為必須從源頭解決安全隱患。協會提倡引入「建築設計管理」概念，在工程設計初期便加入安全要素，並建立一套完善制度，釐清發展商、承建商、設計人員、管理人員及前線工人的各級責任。例如，發展商不應提出不符安全的設計要求，而設計人員亦須確保施工及日後維修時的安全。

工聯職安健協會副主席周思傑。（工聯會）

協會呼籲政府加強對工作場所的巡查和監管力度，改革巡查紀錄制度，並在工程投標時參考僱主過往的安全紀錄；同時鼓勵業界持續推動「智慧工地」，利用科技防患於未然，全面提升香港的職安健水平。