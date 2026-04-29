審計報告｜青年宿舍供應13年不達標　有NGO買暖風機連裝每部$9400

審計署今日（29日）公布最新衡工量值式審計結果報告書，當中審視政府資助興建的青年宿舍，結果發現宿舍單位落成數目，遠未達首輪供應目標的一半，超過13年以來，只有1326個宿舍單位落成啟用。



青年宿舍由非政府機構營運，報告亦特別指出，有非政府機構採購家具及設備費用高昂，舉例每部浴室暖風機連安裝、運費等，平均每部9,400元；若以零售價計算，相同型號連同有關服務，只須1,900元至2,300元，即貴3倍至近4倍。



機構解釋，主因是安裝工人須具備特別資歷、保險費用、須於21天內供應等，同時2019年的「黑暴動亂」添變數。翻查資料，該項目為由青協負責的大埔青年宿舍PH2。



大埔青年宿舍PH2項目由青協負責。(青協圖片)

青年宿舍計劃推13年僅落成1326單位 未達預期目標一半

政府於2011至2012年的《施政報告》宣布推出青年宿舍計劃，由政府全數資助建設費用，由非政府機構負責發展和管理，民政及青年事務局負責監督。

根據審計報告，截至2025年12月，政府資助興建的青年宿舍有7間，只有兩間分別位於大埔和元朗的宿舍已落成和營運，合共提供1326個單位。政府曾於2012年7月向立法會指，首輪目標是提供3000個住宿單位，即事隔超過13年，仍未達一半目標。

報告亦指，截至2025年12月，5間青年宿舍落成所需的時間，較各自原本預計落成日期長3至11年；或以尋求建造工程撥款批准的相關財委會文件所載列的修訂預計落成日期輫算，各宿舍落成所需時間則長最多2.5年。

青協大埔青年宿舍暖風機連安裝採購價高昂

報告亦針對由非政府機構A營運的大埔宿舍A涉及的採購問題。翻查資料，該機構為青協營運的大埔青年宿舍PH2。

報告指，青協於2020年1月批出合約，花約90.3萬元買入78部浴室暖風機，當中包括約73萬供應、運送、安裝費用，即每部9400元；另涉17萬元雜費。

署方研究發現，以零售價計算，一部相同型號連同供應、運送、安裝費用，2016年12月約為2300元，2021年1月則約為1900元。

青協解釋，浴室暖風機高於零售價主因，是安裝工人須具備特別資歷、保險費用、需要21天內供應和安裝，以便已延遲營運的大埔宿舍投入服務。另外，2019年的黑暴動亂亦添變數。

政府資助興建的青年宿舍，結果發現宿舍單位落成數目，遠未達首輪供應目標的一半，超過13年以來，只有1326個宿舍單位落成啟用。(青協圖片)

另外，青協於2018年5月，向承辦商A批出主要工程合約，以約88.7萬元，為大埔宿舍採購部一些家具及設備。2019年10月，青協不在主要工程合約下，採購該批家具設備而另行招標採購，在評審標書後，2020年1月，以約351萬元，將一份家具及設備合約批予承辦商A。

審計署審查兩份合約，發現2020年1月合約中採購的家具及設備，平均費用高於2018年5月。青協解釋，因考慮宿舍單位最新設計，而需要修改家具及設備尺寸，同時受主要工程合約預算上的限制，所以最終以另一份獨立合約採購，以免超出主工程的預算。

青協續指，該份合約批出時，正值反政府黑暴動亂最激烈之時間，當時社會廣泛受擾，限制正常招標工作，令價格有上升壓力，同時合約亦包括多項額外費用，機構須至少於3個月內採購，以便宿舍營運。

買入廁紙架、梘液器架後發現有問題無安裝

另外，報告亦指出，大埔宿舍有部份家具及設備因安全或設計問題沒有安裝，屬2020年1月向承辦商A批出的合約，承辦商A理應為宿舍安裝。青協回覆查詢指出，例如已安裝的廁紙架，在更換廁紙時難以使用，所以經以同類產品取代。當時購入76個，每個單價為3390元。

本的梘液器架或會對使用者構成潛在安全問題和不便，所以亦用同類產品替代。當時共購入46個，每個單價為2,390元。

審計署建議政府加強監察青年宿的興建進度，以確保宿舍適時落成。(青協圖片)

審計署：民青局應確保NGO採取「實而不華和環保」原則

審計署建議政府加強監察青年宿的興建進度，以確保宿舍適時落成。另外，署方建議民青局可要求非政府機構在日後招標時，參考《物料供應及採購規例》的相關規定，就局限性招標擬訂的備選名單解釋原因、進行市場研究和擬備招標前預算，亦將2025年10月發出的物流署指引中的規定加入其採購指引中。

同時，當局應確保非政府機構在青年宿舍的設計和選料方面，貫徹《非政府機構須知》所述的「實而不華和環保」的原則，及如發現設備有安全和設計問題，可按情況採取跟進行動，如評估可否向負責單位追討成本等。

民青局表示，大埔宿舍的家具及設備預留額佔建築費用單位價格的9.7%，低於12.5%的上限。而大埔宿舍A提供80個宿位，而元朗宿舍B提供1 680個宿位，宿位數目是前者21倍。一般而言，青年宿舍的規模越大，採購家具及設備的平均單位費用越低，這反映大批採購和整體項目統籌具規模效益。