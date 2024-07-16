蝦迷思｜金黃色蝦卵營養價值高？2類人不宜食用　忽略1事病從口入

在台灣，釣蝦場是人們休閒娛樂的好去處之一，不僅可以在現場親自體驗釣蝦的樂趣，也可以現場品嚐的剛釣到的美味鮮蝦。



不過，許多釣上來的蝦子腹部都有一團像蝦卵的顆粒，讓許多人也好奇「到底能不能吃」，對此，就有營養師示警「最好不要吃」。

抱卵蝦能不能吃？（按圖看清👇👇👇）

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台灣日前一名網友在Facebook「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見煮熟的蝦子腹部有一團金黃色顆粒物，看來相當美味，不禁令他好奇問大家「這是什麼、可以吃嗎？」，該文貼出後，引起不少網友留言表示：

「蛋，很髒，最好不要吃」、

「蝦蛋建議別吃，因為蝦子底棲性，池底乾淨不乾淨不知道，除非您有把握可以洗很乾淨」、

「那個是產完的蝦卵，頭部哪裡才是好吃，這個沒再吃」。



也有人說：

「我小時候都會吃欸，現在才知道不能吃」、

「吃過，好吃！但代價是當天晚上在醫院吊點滴過」、

「蝦蛋，不要吃！很髒⋯過敏體質的一吃秒過敏」、

「蛋，可是很多髒污，容易嘴破」。



醉蝦和啤酒蝦做法（按圖看清👇👇👇）

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而根據台灣《無毒農》官網生活知識專區，就曾經針對蝦子抱卵的現象解釋，表示這是蝦卵快孵化的母蝦，如果蝦卵呈現橘紅色表示準備孵化的蝦卵，而灰黑色表示即將孵化完成的蝦卵，皆屬於正常現象，其實是可以食用，但一定要在料理前清洗乾淨，如果是吃蝦容易過敏的人一定要斟酌食用，以免真的吃進醫院。

另外，根據台灣《三立新聞網》報導，台灣夏子雯營養師也指出，雖然蝦卵的營養價值很高，含有豐富的蛋白質、卵磷脂、脂肪、脂溶性維他命A、E、鋅及維他命B雜等，適合體力虛弱的人或胃口不佳的老年人和小孩食用，但蝦卵和蝦頭一樣，含有高膽固醇和普林，因此有高血脂或痛風的人應該少食用。

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