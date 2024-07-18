致癌飲食｜6旬婦半年輕8kg確診食道癌醫醫揭原因！10壞習慣養出癌

近年來，癌症在台灣人死因中佔據首位，而醫學研究已明確指出，多數癌症與日常生活習慣息息相關。除少數遺傳因素外，生活環境、飲食與其他不良習慣可能導致潛在的癌症風險逐漸升高。



有位六旬婦人因吞嚥困難，連稀飯也難以下嚥，半年內體重掉了8公斤，經檢查後確診為食道癌末期且已經轉移到肺部、肝臟，經詢後問才發現婦人由於獨居，會邊看電視邊喝米酒、配醃製醬菜，並喝重複烹煮的鹹菜肉湯及燙口的熱湯；腫瘤科醫師聽聞後都搖頭表示，這麼多致癌習慣難怪她會罹癌。

對此，台灣腎臟專科醫師洪永祥在fb粉絲專頁《洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法》發文揭曉，容易被忽略但有罹癌風險的「10大養癌習慣」，呼籲民眾提高警覺並能儘快戒除這些壞毛病。

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癌症潛伏期與生活方式的影響

洪醫師提到，癌症的形成需要一個很漫長的過程，從正常細胞演變成癌細胞，潛伏期可能長達10至20年，這段時間內，良好的生活習慣如健康飲食、定期運動以及遠離致癌因素，能有效降低罹癌的機率。反之，不良習慣如抽煙、喝酒及飲食不均衡，則有增加罹癌風險的可能性。

看似無害，卻潛在增加罹癌風險的十大致癌習慣有：

第10名：愛喝會燙口的熱湯

世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度C的熱飲，定義為食道癌可能的致癌因子；口腔是身體非常耐熱的部位，通常可以容忍到約攝氏60度C左右，黏膜被湯燙傷約3天左右的時間就能修復好，但若不停反覆傷害，在來不及修復的情況下，也可能提高罹患口腔癌與食道癌的風險。建議在飲用熱湯、熱飲前先稍稍放涼，以避免黏膜受損。

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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第9名：高溫下使用有疑慮的塑料容器

現在市售的即食麵碗多為紙盒容器，但仍有少部分附的是保麗龍碗，許多泡麵碗是由6號塑膠製成，如果用熱開水沖泡麵、又在鋁箔蓋上壓本厚書，在高溫的悶燒下，很可能會超過6號塑膠的耐熱範圍，長期累積恐對人體產生致癌風險；建議泡即食麵還是用陶瓷碗最安全。

第8名：喜歡食用烤焦食物

很多人喜歡焦香美味，但過度烤焦的肉類脂肪和蛋白質會產生危險的一級致癌物「多環芳香烴」，而澱粉食物經過高溫烹煮，也會出現不宜過量的丙烯醯胺；因此建議避免食用過度焦黑的食物，並攝取富含大量膳食纖維的蔬菜以降低致癌風險。

第7名：睡覺時不關燈

據《Cancer》癌症期刊上一項研究顯示，睡眠中長期暴露在光線下，可能會增加罹患甲狀腺癌的風險，建議入睡時環境應保持黑暗。另外《美國醫學會雜誌》有研究發現，睡眠時長期暴露在人工光線下，會增加變胖的機會，而肥胖又是導致多種癌症的危險因子，因此建議入睡時把燈光都關閉。

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第6名：頻繁接受電腦斷層檢查

照一次頭部電腦斷層所接受的輻射量相當於照100次的胸部X光，而照胸部電腦斷層則相當於照350次胸部X光，美國權威期刊《循環（Circulation）》研究發現，經常重複接受複雜影像檢查者會增加罹癌風險險，其中電腦斷層和心臟導管檢查是主要的輻射來源；建議每人1年內照胸部X光不要超過50次，除非必要才做電腦斷層檢查。

第5名：口腔清潔不足

最近研究發現口腔內的細菌可能會增加患胰臟癌、大腸癌及口腔癌等風險。其中最明顯的例子也是影響人類健康最大的是幽門桿菌，幽門桿菌會引發胃癌或胃淋巴瘤；因此建議每天固定刷牙、漱口是重要的預防步驟。

第4名：長期接觸甲醛

甲醛是一種已被證實致癌的化學物質，據統計，裝潢5年後有4成仍能偵測出甲醛超標，卻只有不到三成消費者知道建材或家具中的甲醛氣味，最長需要15年才能完全揮發。長時間曝露在甲醛環境中，除了致癌外還會導致頭暈、噁心、嘔吐，學齡前兒童更容易造成過敏性鼻炎、氣喘等問題，甚至肝腎都會出狀況；台灣為例，建議裝潢可選擇通過綠建築標章的產品，或採用原木建材與家具。

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第3名：過量攝取加工紅肉

加工肉品與紅肉的高攝取量與罹患大腸癌的風險密切相關；應適度減少豬、羊、牛等紅肉的攝取，以魚肉、禽肉等白肉來取代紅肉，同時多吃天然蔬果。

第2名：久坐不動

除睡覺外每天坐著或躺著6個小時以上的長時間久坐行為與多種癌症的增加風險有關，據《歐洲流行病雜誌》研究發現，久坐行為會增加罹患乳腺癌、結腸癌、前列腺癌、直腸癌、子宮內膜癌和卵巢癌等風險；建議每坐30分鐘起來伸展活動並避免長時間久坐。

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第1名：攝取過多的甜食及鹽分

每周喝3杯以上含糖飲料的女性，乳房組織密度會增加，提高細胞癌變的風險，而攝取高鹽食物則容易罹患胃癌；建議多吃天然食物，建議飲食均衡並適度限制高GI精緻糖及鹽分的攝取。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】