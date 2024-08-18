中風成因｜6旬素食婦不煙不油沒三高突中風　醫揭缺1營養素有關！

素食主義者主張不碰葷腥，意指不吃魚蝦、飛禽走獸等肉類，也有人連氣味稍微強烈的蔥蒜都選擇不吃，其中大部分人基於宗教信仰而吃素。一名60歲的女子因健康和宗教關係吃素，怎料養生10幾年卻嚴重中風；對此，台灣復健科醫生王思恒表示，女子並未有任何危險因子，或許是維他命B12導致。



一名60歲的女子因健康和宗教關係吃素，怎料養生10幾年卻嚴重中風。（Canva）

王思恒醫生現身節目《健康好生活》，分享過去的一起病例，嚴重中風的病患為60歲女子，吃素原因與宗教、健康有關，不過她並沒有任何疾病危險因子，血糖、血壓以及體重都不高，同時不煙不酒，卻意外半身手腳無力，接下來都需要到復健科治療。王思恒醫生推測，女子檢查報告唯一的紅字是「同半胱胺酸」，推測是長期吃素、沒有補充維他命B12，不足情況下提高「同半胱胺酸」。

至於「同半胱胺酸」，王思恒醫生接着說明，假設「同半胱胺酸」較高，容易導致血管內阻塞、造成體內血栓情形；因此，王思恒醫生建議缺乏維他命B12的族群，包括素食者、老年人、消化功能不佳者以及酗酒者，如果出現疲勞、煩躁憂鬱、呼吸急促和心跳加速情況，務必及時就醫。

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