油麻地果欄｜日本靜岡蜜瓜跌3折$50個？香印$80束 揀金柚只睇1Q嘜

油麻地果欄｜臨近中秋的果欄最熱鬧，一箱箱的香印、晴王、水晶梨、水蜜桃、金柚等，什麼應節水果都有齊，價錢亦沒比往常貴，甚至發現原價$160-$180的日本靜岡蜜瓜，竟售$50個，還可試食！珍寶藍莓平均$17.5盒！正宗台灣文旦$50有4個......花多眼亂唔知點揀？記得睇晒下文喇！

攝影：鄒家鳳



油麻地果欄水果最齊，黃昏近收舖時間仍迫滿人。

果欄買生果｜岡山晴王$300束 韓國香印$80束

油麻地果欄每逢過節都人頭湧湧，那裡的生果非比街外便宜，但勝在選擇多、種類齊全，單是提子青提紅提黑提，日韓台美國都不乏。日本岡山晴王$300束，山梨香印青提$180束，韓國香印最抵，$80已有交易。還有巨峰、陽光玫瑰、美國波子、手指黑提、貓眼等。

按圖看果欄各款提子售價：

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果欄買生果｜日本水晶梨$90/4個 留意果皮花或瘀

除了提子，秋梨同樣當造，中秋期間份外清甜，清潤多汁，款式更多日本鳥取新甘泉$90/2個。日本水晶梨$90有4個，瑰玥梨$60/4個。挑選時留意果皮有沒有瘀傷，有代表已經爛，相反只一條條花痕則不影響其甜度。而且顏色愈黃愈甜。

按圖看各款秋梨價錢：

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果欄買生果｜揀金柚只睇金底紅招紙

中秋吃柚子不僅因為正值當造，柚子的發音與「遊子」同音，有希望「遊子」平安回家團聚的喻意。選柚子我只有一個方法，便是認住金色招紙，有2個紅色三角形，是清甜多汁的保證。還要墜手，代表水分多果皮薄，顏色綠比青甜。按圖看金柚、文旦價格：

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文旦柚子｜愈皺皮愈甜？挑選食用5貼士錯1步味苦澀 開柚子簡單3招

而原價$160-$180的日本靜岡蜜瓜，竟售$50個，還可以試食。不過已是熟透，果皮開始變黃，要即食的了。珍寶藍莓$35/2盒，平均$17.5盒！正宗台灣文旦$50有4個！

按圖看果欄水蜜圖、蜜瓜等各款生果售價：

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果欄買生果｜揀蜜瓜方法瓜蒂左右6:4

揀蜜瓜要睇瓜蒂，左右比例要6:4，味道會最甜，按下圖看日專家教秘技揀超甜靚瓜：

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