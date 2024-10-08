寒露不露腳！滋陰潤肺13款食物宜吃芝麻百合！防秋燥5湯水忌吃1物
寒露，是二十四節氣之一，是秋季的第五個節氣，一般在10月7-9日，今年在10月8日，代表已踏入深秋，晝熱夜涼，天氣明顯乾燥變冷，飲食上宜潤肺益胃、養陰防燥。傳統習俗更會吃秋蟹、飲秋茶，寒露吃芝麻。
寒露意思｜寒露腳不露 避免短褲涼鞋防寒邪入侵
寒露氣溫比白露氣溫下降更多，露氣寒冷，露水也逐漸結霜，故名「寒露」。寒露晝夜溫差大，雨水漸少，皮膚、咽喉乾燥明顯。所謂「白露身不露，寒露腳不露。」這時更要注意保暖，寒露之後不宜穿著短褲涼鞋或赤腳，所謂寒從腳起，避免地面寒氣從腳底蔓延全身。燥邪寒邪均容易傷肺，誘發呼吸道疾病、皮膚病或便秘。
寒露習俗｜吃秋蟹食芝麻 賞楓飲秋茶
寒露期間已入深秋，這時楓葉逐漸盛開，且秋高氣爽又近重陽，傳統會登高，又名「辭青」，即與快凋謝的花草樹木告別。登高還寓意遠離厄運、健康長壽。此時亦可賞楓呷茶，助暖身驅寒；螃蟹尤其大閘蟹亦是品嚐最佳季節，甘香肥美。寒露前後民間還會吃芝麻酥、芝麻綠豆糕、燒餅等，有助滋陰潤肺、排毒防秋燥。
寒露飲食｜滋陰潤燥百合銀耳 忌辛辣薑蒜不宜多吃
天氣漸寒，不少人便會想起進補吃火鍋暖腸胃，其實這樣最易上火。或出現口舌乾燥、牙齦腫痛等情況，但體質因人而異，自行胡亂飲用涼茶，可能會加重秋燥，耗氣傷陰。其實這時仍不宜大補，只宜養肺潤腸，補肝益腎、增加血液循環。滋陰潤燥食物有百合、沙參、芝麻、合桃、銀耳、蘿蔔、蓮藕、南瓜等。益胃生津多水分的水果如雪梨、蘋果、杮、提子、哈密瓜等。忌辛辣食物，如辣椒、生薑、蔥、蒜類不宜多吃。
按圖看寒露宜吃13款食物：
湯水方面，推介玉竹百合蘋果湯、沙參杏仁海竹瘦肉湯、百合蓮子粟米湯、雪耳圓肉無花果湯、雪梨無花果豬骨湯。
寒露湯水｜玉竹百合蘋果湯食譜
秋天湯水食譜｜玉竹百合蘋果湯滋陰潤燥3類人不宜 用鮮或乾百合?
玉竹百合蘋果湯（4人分量）
材料：
玉竹40克
百合40克
蘋果2個
無花果4粒
陳皮6克
蜜棗3粒
瘦肉250克
水2公升
鹽適量
米酒適量
做法：
1. 蘋果洗淨切件；無花果對切。
2. 玉竹、蜜棗洗淨；陳皮浸軟去囊；擦走新鮮百合頂層污泥。
3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。
4. 煲滾一鍋水，除百合外，放入所有材料。
5. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲1小時。
6. 加入百合煮10分鐘，加鹽調味即成。
寒露湯水｜沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜
沙參杏仁海竹瘦肉湯（3-4人分量）
材料：
北沙參20克
南北杏10克
海玉竹30克
枸杞子12克
蜜棗3粒
瘦肉400克
水2公升
鹽適量
做法：
1. 將材料洗淨；北沙參、海玉竹浸20分鐘。
2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟羶味。
3. 除枸杞子外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。
4. 將枸杞子加到湯裡，再煲10分鐘，並加少許鹽調味，即成。
寒露湯水｜百合蓮子粟米湯食譜
百合蓮子粟米湯食譜（3-4人分量）
材料：
蓮子40克
栗子15粒
桂圓5-6粒
新鮮百合15克
粟米2條
水2升
鹽適量
做法：
1. 全部材料洗淨，粟米切件，擦走新鮮百合頂層污泥。
2. 煲滾一鍋水，除百合外，放入全部材料。
3. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲45分鐘。
4. 加入百合煲10分鐘，加適量鹽調味，即成。
寒露湯水｜雪耳圓肉無花果湯食譜
秋冬湯水食譜｜雪耳圓肉無花果湯滋陰潤肺 玉竹/海玉竹點分點用?
雪耳圓肉無花果湯（2-3人分量）
材料：
雪耳1個
圓肉1両
淮山2両
海玉竹1両
南杏1両
無花果4個
瘦肉300克
水2公升
酒少許
做法：
1.雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的部分。
2.圓肉、海玉竹、南杏及無花果洗淨，淮山以另一碗水浸泡，洗淨後備用。
3.煲滾一鍋水，下瘦肉大火氽水10分鐘，其間可加少許酒辟去羶味。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉中小火煲1小時15分鐘，加鹽調味即成。
寒露湯水｜雪梨無花果豬骨湯食譜
秋天湯水食譜｜雪梨無花果豬骨湯滋陰潤肺 加1食材更補腎強筋骨
雪梨無花果豬骨湯（3-4人分量）
材料：
雪梨2個
蘋果2個
無花果乾8-10粒
栗子8-10粒
豬骨半斤
水2公升
鹽少許
酒少許
做法：
1.雪梨、蘋果洗淨後去芯及切塊，栗子去殼備用。
2.無花果乾浸洗乾淨。
3.豬骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟腥。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。