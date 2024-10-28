淘寶優惠｜收納必備10件好物！櫥櫃鍋架/瀝水架＋1招攞盡¥400優惠

淘寶優惠｜淘寶廚房收納好物推介！廚房空間有限、雜物又多，想把鍋具、小物等好好收納都是一種學問。小編這次為大家推薦10件廚房收納必備好物，善用廚房隙縫空間，令廚房空間更加靈活！淘寶現在更有新會員優惠，優惠高達¥400！即看內文了解詳情，舊會員如何攞盡著數？



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淘寶廚房收納好物10大推介 必買掛式垃圾桶／櫥櫃鍋具架

淘寶廚房收納好物【1】鋼絲刷、百潔布收納瀝水架

鋼絲刷、百潔布收納瀝水架絕對是廚房必備小物！這款瀝水架寬度只有11.5厘米，放在水槽邊或窗台非常方便。收納瀝水架採用不鏽鋼材質、可拆洗而且設有傾斜瀝水托盤，清洗方便更不會發霉！

淘寶｜鋼絲刷、百潔布收納瀝水架

售價：¥29（約HK$32）

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淘寶廚房收納好物【2】可拆洗置物刀架

一般市面上的刀架不能拆卸清洗，難以保持乾爽透氣。這款可拆洗的多功能刀架除了可以放置刀具，亦可放餐具、砧板、小工具等。刀架不挑刀型，前方有檔板，後方則採用鏤空設計，能夠通風透氣亦更安全！此外，置物刀架可拆卸清洗，並配備瀝水盤，不會積水、清洗方便！

淘寶｜可拆洗置物刀架

售價：¥90（約HK$99）

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淘寶廚房收納好物【3】洗菜、碗碟鋅盤瀝水架

廚房未必有很大的空間放置碗碟瀝水架，這款不鏽鋼瀝水架就非常適合窩居！瀝水架採用不鏽鋼材質、配有防滑膠墊、雙柄把手可以伸縮，不同尺寸的鋅盤都可以使用！瀝水架除了有8厘米及15厘米兩種深度，更有密網果蔬款、碗碟卡位款及平網碗碟款3種款式選擇！

淘寶｜洗菜、碗碟鋅盤瀝水架

售價：¥40（約HK$43）

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淘寶廚房收納好物【4】掛式廚餘垃圾桶

掛式廚餘垃圾桶可以輕鬆將廚餘或垃圾從工作台掃到垃圾桶內，不用彎腰，乾淨容易打掃而且不佔空間！掛式廚餘垃圾桶提供滑蓋或掀蓋兩種打開方式，亦有按鈕可以一鍵將垃圾自動收口，內桶可以拿出來清洗，非常方便！寬度亦不過16厘米，絕對是小廚房必備！

淘寶｜掛式廚餘垃圾桶

售價：¥20（約HK$22）起

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淘寶廚房收納好物【5】櫥櫃鍋具收納架

一般廚房櫥櫃都比較大但間隔尺寸對存放鍋具來說相對不友好，不但佔空間，更不方便拿取，這款櫥櫃鍋具收納架可以輕鬆幫鍋具分層、分隔，不但更整齊、節省空間，而且拿取更方便！此外，這款櫥櫃鍋具收納架可以自由調節層距、碳鋼材質不易發霉、無須鑽牆安裝，方便又實用！

淘寶｜櫥櫃鍋具收納架

售價：¥26（約HK$28）起

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淘寶廚房收納好物【6】真空吸盤旋轉鍋鏟架

真空吸盤旋轉鍋鏟架採用立體收納設計，所有鍋鏟一覽無遺！真空吸盤掛牆節省空間之餘不留痕跡，一裝即刻就用得！八爪掛鉤可以360度旋轉，想要甚麼都可以輕鬆拿取！收納架採用鋁材質，耐高溫、不易發霉、抗氧化，而且能夠適應多種牆面！

淘寶｜真空吸盤旋轉鍋鏟架

售價：¥30（約HK$33）

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淘寶廚房收納好物【7】多層抽拉式調味收納架

一般的調味收納架都非常佔空間，這個調味收納架則採用窄身多層抽拉式設計，不佔空間之餘更可以收納空間超多！此外，精煉碳鋼材質容易清潔、不易積塵、耐高溫，收納架架身採用磁吸設計，可以吸附掛勾板、砧板架、鍋蓋架等，能夠更善用廚房每一吋空間！

淘寶｜多層抽拉式調味收納架

售價：¥151（約HK$165）

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淘寶廚房收納好物【8】廚房櫃門置物架

廚房櫃門都可以有收納空間！這款廚房櫃門置物架擁有大、中、小三款規格，寬度只有大約7厘米，非常適合小廚房！雖然這款置物架以塑膠製成，承重力及防霉功效較低，但可以用來收納保鮮紙、垃圾袋、密實袋等廚房小物！除了櫥櫃櫃門外，亦可以放在雪櫃旁，同樣慳位又實用！

淘寶｜廚房櫃門置物架

售價：¥10（約HK$11）

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淘寶廚房收納好物【9】吊櫃下多功能置物掛架

吊櫃下多功能置物掛架非常方便，可以用來放置常用的廚房小物，例如杯子、小型調味罐等，能夠更善用廚房空間。這款多功能置物掛架可以伸縮調節，收納空間不受限！此外，這款掛架承重力、防滑力、安裝方便程度亦非常出色！

淘寶｜吊櫃下多功能置物掛架

售價：¥40（約HK$44）

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淘寶廚房收納好物【10】磁吸窗台收納架

廚房空間有限，就要善用窗台空間！這款窗台收納架可以自由調節層高，頂天立地掛架非常穩固，最闊的配件寬度只有約16厘米，安裝於窗台、櫥櫃與料理台中間都不佔空間！這款收納架中間的層板採用磁吸設計，可以自由搭配及選擇不同配件，清洗及安裝同樣方便！著款磁吸窗台收納架有不同寬度可供選擇，絕對能夠找到適合你用的尺寸！

淘寶｜磁吸窗台收納架

售價：¥16起（約HK$18）起

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