脂肪肝│妻為肝癌夫製「精力湯」狂加1物！3個月後腫瘤沒小卻患1病

精力湯是一種健康飲品，通常由各種蔬菜和水果製作而成。一位男子罹患肝癌，他的太太天天打精力湯給他喝，且為了好喝，水果愈加愈多，3個月後，男子腫瘤不但沒有縮小，還被養出了脂肪肝。



台灣養生達人王明勇在「醫點不誇張」節目中表示，上述男子的太太是他在社區大學的學生，課堂中有教授如何打精力湯。王明勇表示，標準的精力湯組成配方是「蔬果穀芽」，男子的太太回家後按照標準打精力湯給先生喝，結果卻被男子因嫌棄不好喝。

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後來男子的太太為讓先生喝精力湯，水果愈加愈多，種類也更多樣化，盡量選擇甜度較高的水果加入，結果男子連喝3個月太太自製的愛心精力湯後，腫瘤不僅沒消失，還長出了脂肪肝。

後來男子的太太為讓先生喝精力湯，水果愈加愈多，種類也更多樣化，盡量選擇甜度較高的水果加入。（Unsplash@alexanderschimmeck）

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王明勇說明，男子會有脂肪肝，應就是精力湯的水果比例太多。他提醒自製綠拿鐵與精力湯重點是「蔬菜要大於水果」，蔬菜比較多，芽菜、水果點綴一點，雖然比較不好喝，卻會相對健康。

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