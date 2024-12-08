皮膚病｜40歲濕疹男癒後淺嚐1物復發更嚴重！皮膚病患煮宜選4食物

歲末尾牙聚餐多，但對於飽受皮膚病困擾的員工來說，豐盛的筵席卻也暗藏危機。



尤其在治療接近尾聲，皮膚狀況好不容易穩定下來之際，若一時不察放縱口腹之慾，先前所有努力恐將功虧一簣。

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尾牙聚餐桌菜陷阱多 皮膚病者這樣「挑」食避開地雷

尾牙聚餐最常見圍爐桌菜，或是自助餐Buffet形式，台灣聖元中醫院長鄭愛蓮醫師表示，自助餐菜色五花八門，生冷、熱食皆具備，各種皮膚病患較能自主挑選該避開或能吃的食物，譬如螃蟹、蝦子、魚生片等海鮮類及生菜沙律、冷飲以及牛羊肉必需忌口，其他如豬雞肉皆可食用。

然而，圍爐桌菜常少不了海鮮食材，包括櫻花蝦油飯、或青菜佐帶子等，往往都暗藏陷阱，曾經有皮膚病患者參加尾牙聚餐後，發現從頭到尾沒有1道菜餚能吃，就連青菜裡也摻了很多不能吃的「好料」，最後只剩甜點能吃。

台灣鄭愛蓮醫師建議，如果不能確定尾牙菜色種類，不妨在赴尾牙宴前先填個半飽，以免屆時只能餓肚子乾瞪眼，如果有豬小排、白斬雞或土雞及雞湯就可食用，另外，若遇到敬酒情形，為了不失禮數，建議改以茶代酒。以免誤食或忍不住淺嚐後，又因皮膚病發作再承受煎熬。

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快復原也不能掉以輕心 40歲男飲1杯酒後濕疹又復發

台灣1名40歲男性濕疹患者，是名汽車修理人員，本來全身發作濕疹、甚至嚴重出水，治療幾個月後已好得差不多，病灶幾乎都消失，唯獨腳踝剩餘些微病灶，正好前陣子和同事聚餐，席間淺酌1小杯慶祝，未料翌日早晨腳踝擴大更多濕疹，就連手臂也再冒出紅疹，該患者的療程也因而需要再延長。

台灣鄭愛蓮醫師解釋，患者前一段時間的調養已讓五臟六腑代謝復原至8成，但體內代謝尚未完全復原，1小杯酒又導致這些未清除的體內病毒現形，透過皮膚再排出，治療上將原本1天3次的中藥，加強為1天4次，增進體內代謝、再搭配多喝水，手臂的濕疹約1周便退去，目前剩下難纏的腳踝病灶仍需繼續治療，飲食上也必須忌口直到皮膚狀況穩定。

冬天常見進補食材要忌口 皮膚病患者這些食物碰不得

台灣鄭愛蓮醫師強調，不論濕疹、汗皰疹、乾癬或是蕁麻疹，在食物的攝取都要留意，尤其蕁麻疹可能針對某種食物過敏，像是芒果、螃蟹或蝦子等，如果變成慢性蕁麻疹時更不能大意，身體抵抗力降低，就連牛羊肉也要忌口。

皮膚病患者除了首要避開海鮮類食物，平常對多花果類過敏如士多啤梨、鳳梨，應避食，奇異果也須留意、西瓜過寒也不宜，其他像是花生等堅果類，小魚乾、蝦米乾貨類也先忌口。

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至於冬天常見的麻辣鍋、燒酒雞、薑母鴨和羊肉爐等進補食材也忌食，四神湯食材如山藥、薏仁對皮膚好，不加酒可食用，或作成甜食亦可。此外，留意別誤踩食物地雷，例如火鍋調味的沙茶醬或XO醬等，都是海鮮食材熬製成，選擇和風醬拌蔥花即可，刺激性的辣椒也禁止，以免皮膚搔癢加劇。

皮膚病發作搔癢難耐怎麼辦？ 中醫師傳授錦囊助緩解

台灣鄭愛蓮醫師叮囑，通常皮膚病剛復原，初期可先試吃魚，再依序試吃牛羊肉，最後再吃蝦子，但建議先吃2、3隻淺嚐即可，不能過量，讓剛恢復的五臟六腑能重新適應，以免過量無法負荷代謝，又會引發病灶。至少應持續3個月，讓五臟六腑代謝穩定，便可恢復正常進食量，唯一禁止的食物是螃蟹。

如果不慎吃錯食物，皮膚病發作搔癢難耐，台灣鄭愛蓮醫師指出，正在治療中的患者可加強或縮短服用中藥，以及盡快清潔皮膚後1天多擦幾次藥膏，也可採取冰敷舒緩，多補充水分促進代謝，但千萬不要到藥局自行買類固醇來擦。

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台灣鄭愛蓮醫師提醒，各類皮膚病如濕疹、汗皰疹、乾癬等發作，也許未必是「吃」出來的病灶，也有可能因工作壓力大、體質改變、熬夜引發，這表示體內五臟六腑的代謝出了問題，才會無法代謝這些食物，所以忌口才能有效治療。另外，冬天氣溫較低，可正常洗熱水澡，速度加快即可。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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