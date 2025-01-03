大掃除吉日吉時｜聚財納福大掃除4個吉日　掃走霉運3招大門留最後

2025蛇年運程｜大掃除吉日吉時｜想在2025年驅走霉運，迎來好福氣，就要把握大掃除的最佳時機，把衰氣統統掃走。玄學家陳定幫師傅分享了4個大掃除需要注意的日子時辰，以及大掃除時的宜忌，立即記下吧！



把握大掃除最佳時機，來年添好運氣。(PhotoAC)

大掃除吉日吉時

大掃除是新年的傳統習俗，有「送舊迎新」的吉祥意味，把過去一年的厄運掃走，以迎接新一年的好運氣。另外，也有「聚財納福」的意思，有風水民俗的說法指「財不入污池」，混亂的家居難聚財，財神不願意入家門，因此整理好家居環境，有助聚財。

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陳定幫師傅分享4個大掃除吉日。（圖片由受訪者提供）

陳定幫師傅分享，今年的大掃除吉日有4個：

大掃除吉日1：1月21日（年廿二）星期二

【大掃除吉時】卯時至午時（早上5時至下午1時）

【大掃除吉時】酉時（下午5時至晚上7時）

【大掃除相沖生肖】猴



大掃除吉日2：1月24日（年廿五）星期五

【大掃除吉時】卯時至午時（早上5時至下午1時）

【大掃除吉時】申時至酉時（下午3時至晚上7時）

【大掃除相沖生肖】豬



大掃除吉日3：1月25日（年廿六）星期六

【大掃除吉時】卯時至巳時（早上5時至上午11時）

【大掃除吉時】申時至酉時（下午3時至晚上7時）

【大掃除相沖生肖】鼠



大掃除吉日4：1月27日（年廿八）星期一

【大掃除吉時】卯時（早上5時至上午7時）

【大掃除吉時】巳時王午時（早上9時至下午1時）

【大掃除吉時】申時至酉時（下午3時至晚上7時）

【大掃除相沖生肖】虎



記得Mark實這幾天大掃除吉日，去舊迎新，迎接美好新一年。(printabletree)

大掃除吉日｜招福大掃除貼士

1 大門留最後 向外掃驅霉運

陳定幫師傅表示，在開始大掃除時，沒有指定由哪個方位或房間開始，但可以將大門留在最後才清潔，並且在清潔時向門外掃，寓意把霉氣掃出屋外、掃離家中。

把大門留在最後清潔，並向外掃，寓意除舊迎新。(PhotoAC 圖片)

2 椂柚葉菊花水 清潔全屋

如果想加強大掃除的效果，可以準備椂柚葉菊花水，清潔全家。煮食爐清潔｜廚房孖寶輕鬆去除污漬！4個簡單方法 鹽油一樣幫到手

3 添滿米油鹽 迎接豐收年

清潔廚房的時候，也不妨查看有沒有過期的食材或是舊的物品，可以一併斷捨離，並將柴米油鹽添滿，寓意新一年豐收之象，常滿常滿。

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米缸、油樽、鹽樽都要添滿，寓意新一年豐收常滿。(photoAC)

大掃除吉日｜清潔廚房有辦法

清潔秘訣１：牙膏清潔爐灶

爐灶如果不常清潔，會黏附着不少油垢污跡。牙膏是磨擦型清潔劑，有温和的研磨成分，非常適合用來拭擦爐灶、水槽甚至廚具，也不必擔心刮花表面。只要把牙膏擠在想擦拭的位置後，用微微濕潤的毛巾擦拭，就能瞬間重拾光滑表面。煮食爐清潔｜廚房孖寶輕鬆去除污漬！4個簡單方法 鹽油一樣幫到手

牙膏是清潔爐灶的好幫手。(PhotoAC)

清潔秘訣２：用梳打粉＋醋清洗砧板

梳打粉與白醋的純天然組合，能去除油污及黴菌，很適合拿來清洗砧板、鋅盆和抹布。先把梳打粉均勻灑上砧板，再倒上白醋產生化學作用後，稍稍靜置30秒至1分鐘，用熱水不斷沖洗乾淨。清潔鋅盆的話，可直接混合梳打粉跟白醋後，用毛巾沾取拭擦，再用水沖洗乾淨就可以了！砧板清潔｜熱水洗無效殺菌！專家教多1步消毒速乾附5類砧板清潔法

清潔秘訣３：用溫熱水及酒精抹雪櫃

除了趁大掃除期間，把雪櫃的過期食材好好斷捨離一番之外，也應趁機清潔和執捨整齊，在新一年就能健健康康！雪櫃除臭｜吸濕除臭8天然方法防菌滋生 咖啡渣做漏1步冇效易發霉

雪櫃整潔可減少未來一年生病的機會。(PhotoAC)

把層板用溫熱水加75%酒精全部擦過一次，能有效去除髒污和異味，最後不妨在雪櫃內放進咖啡渣或橙皮，有辟味作用。