薯條回脆｜薯條軟晒怎麼辦？免焗爐免開火1招妙速回脆 外賣都不怕

從快餐店外帶薯條回家享用時，難免會遇到薯條變軟的情形，使熱騰騰且又香又脆的薯條，變得冰冷又軟爛。



這時，只要兩個簡單步驟，並使用紙袋與吹風機，就能瞬間讓薯條變回酥脆又好吃！

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薯條軟掉怎麼辦？

該怎麼讓冰冷軟爛的薯條神奇回春呢？首先準備紙袋，也就是從快餐店外帶回來的包裝，以及吹風機（風筒），並照著以下2個步驟。

1、將薯條到入紙袋中

2、以吹風機的熱風吹進紙袋中，並抓住接口，讓紙袋呈現封閉的狀態



只要簡單將薯條吹熱，並搖一搖後，就能瞬間讓薯條回到香脆的狀態！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：薯條軟掉怎麼辦？用1招立刻回脆香酥！再也不怕外帶不好吃】

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