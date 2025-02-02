痛風飲食｜尿酸高過時過節要戒口！3食物促進尿酸合成影響排泄

尿酸高的痛風患者在尾牙期間需不需要忌口？台灣家醫科醫師魏士航表示，痛風是因身體長期處於高尿酸狀態，而尿酸過高的原因在於飲食中的普林（嘌呤）值過高，不過，90%的痛風是因尿酸排泄不足，而肥胖和胰島素阻抗正是重要因素。



台灣家醫科醫師魏士航在Facebook表示，痛風是一種「代謝性關節炎」，起因於身體長期處於高尿酸濃度的狀態，在關節累積後導致的結晶沉積的疾病。患者常在半夜或清晨被痛醒，會使下肢關節紅腫、熱痛，即使連輕觸都感到劇痛。根據台灣2015年健保資料庫的調查，痛風的盛行率大約為6.24%，也就是在台灣有超過140萬人飽受痛風的問題困擾。

▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）

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魏士航說明，人體內的尿酸是普林於肝臟代謝所產生的產物，並且透過腎臟把尿酸經由尿液排出體外。一旦血液中尿酸濃度過高，首先是否取過多富含普林的食物？再來是否內源性尿酸製造過多？最後是腎臟是否排出不足？

大部分民眾會以為，尿酸會偏高問題是出在飲食中的普林。不過，魏士航解釋，其實90%的痛風都是因為尿酸排泄不足所導致，而肥胖和胰島素阻抗則是造成尿酸排泄不足和內源性尿酸製造過多的最重要因素。「因此有體重問題的高尿酸患者最該做的就是減重，沒有體重問題的高尿酸患者則是控醣。」

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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「其實不需要嚴格的低普林飲食。」魏士航提到，在痛風發作時或是頻繁發作期間，需要避免一些動物性的高普林食材。除此之外，高脂肪食物和酒精會影響尿酸的排泄，高果醣食物則會促進體內尿酸的合成，也都是需要避開的食物。

蛋白質則是對減重有重要的角色，然而蛋白質也具有較多的普林，魏士航建議每公斤體重攝取1克帶較少油脂的蛋白質為合適的量，不需要為了減重斷醣，身體完全使用油脂作為能量的時候也會抑制尿酸排泄，攝取適量原型澱粉最為合適，多喝水也能夠幫助尿酸排泄。

預防痛風營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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