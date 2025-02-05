預防肺癌｜蘋果與梨含根皮素降罹肺癌風險！4藥物不宜與西柚同食

肺癌高居台灣人癌症死因首位，台灣急診科醫師張適恆表示， 蘋果與梨子中所含的根皮素，對肺癌細胞特別有殺傷力，能顯著降低罹患肺癌風險，而它在果皮的含量豐富，因此建議最好帶皮食用。



台灣急診科醫師張適恆在個人YouTube頻道表示，研究顯示，根皮素（phloretin）對實驗室中的肺癌細胞特別有殺傷力，可抑制其生長及轉移。而在自然界中，根皮素含量最多的是蘋果和梨子，特別是果皮部分最為豐富，建議清洗乾淨後帶皮一起食用。

5大營養素增進肺部健康（按圖👇👇👇）

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張適恆提到，大型流行病學研究也發現，蘋果攝取量比較高的人（通常指每日食用蘋果），其肺癌風險在所有癌症中降低最明顯，達到25％。而這可能與包括根皮素在內的植化素有關。

除了蘋果和梨子，也可多吃柑橘類水果！張適恆透漏，曾有一項綜合分析發現，每天攝取60～80克柑橘類水果的人群，其肺癌風險顯著降低達9％。而柑橘類之所以有如此好處，主要歸功於所含的柚皮素物質。

蘋果1吃法能幫助減肥（按圖👇👇👇）

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張適恆說明，柚皮素是一種存在於柑橘類，含量特別豐富的類黃酮類，能抑制癌細胞分裂，並阻止其侵犯周邊組織。在所有癌細胞中，肺癌細胞對柚皮素特別敏感，容易在柚皮素存在的情況下進入自我凋亡。

不過，張適恆提醒，柑橘類水果中的西柚或柚子，會抑制肝臟內代謝藥物的酵素，並延長藥物於體內作用時間。因此，若正在服用抗凝血、降血壓、降血脂藥物，以及免疫抑制劑，務必避免與西柚或柚子同時食用，有任何疑問應諮詢醫師或藥劑師以確保用藥安全。

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