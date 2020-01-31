【武漢肺炎】有病不求醫鹽燉橙可止咳？中醫拆解謬誤小心愈吃愈咳

武漢肺炎疫情持續，臨床症狀主要是發燒、乏力及乾咳，而部分患者起病初期甚至沒有發燒，病況輕微易被忽視，有病該盡速求醫，切勿亂信偏方。坊間一直說「鹽燉橙」是止咳良方應付咳嗽，近來此傳聞再度被炒熱，中醫指出誤用「鹽燉橙」可能令病況加劇。

網上流傳各樣抗肺炎的偏方，遭網民炮轟最重的是本港Youtuber阿Hei聲稱純屬「惡搞」，以消毒藥水 「3碗煮成1碗」抗肺炎，並說這是祖傳秘方，現在此影片已無法播放變成「私人影片」。家庭醫生方玉輝接受本港傳媒採訪時提醒市民，如果大量喝下消毒劑會損害中樞神經系統、可致支氣管痙攣或心肺驟停。

各樣偏方中被盛傳最多的是「鹽燉橙」，甚至被誇為止咳良方。（VCG）

本港現時處於冬季時期，除武漢肺炎之外，流感高峰期亦令社會關注，患病者如果諱疾忌醫，誤信民間偏方，如蒸口罩殺菌、服用大蒜水等，有可能因延誤求醫令病況加劇，致抵抗力下降。長期以來，各種偏方中被盛傳最多的是「鹽燉橙」，甚至被誇為是止咳良方，註冊中醫師陳俊傑在本報受訪時曾拆破「鹽燉橙」的迷思。

註冊中醫師陳俊傑在本報受訪時曾解釋，「鹽燉橙」只適用於純粹熱咳人士，服用時也有很多要注意的地方。（Rinck Content Studio/Unsplash）

請按下圖了解︰

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以中醫角度來看，感冒期內喉嚨不適或久咳，一些對氣管、喉嚨有損及屬性寒涼的食物都應避免。預防猶勝治療，多喝預防感冒的湯水，例如薯仔合桃眉豆湯、銀杏胡椒腐竹湯及無花果南瓜雪耳湯 等，可增強體質對抗流感或潤肺止咳緩和咳嗽的辛苦。

請點擊以下各圖，認識感冒期內要戒口的食物及為何引起久咳的原因：

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要預防武漢肺炎及流行性感冒，最重要的是保持個人衛生，正確帶口罩，防患於未然，若有感冒症狀，應及早求醫。