新年習俗撈起｜撈得愈高愈亂愈好！七彩食材有寓意五福臨門放什麼

蛇年伊始，人人期望萬事如意、風生水起。新加坡和馬來西亞的賀年食品「撈起」，就最合香港人心意，有得撈，意頭好，撈起撈起撈得風生水起，愈撈愈旺，漸漸也成了香港的應節食品，得到不少公司老闆歡心。



新年習俗｜撈起是什麼？

撈起，又稱撈生、撈魚生或七彩撈生。因為當中由魚生片和七彩繽紛的食材組合而成。一般會在初七人日吃，吃的時候，每人拿着筷子，一二三便插進放滿材料的大盆或大碟中，邊說「撈起撈起，撈得風生水起！」邊把七彩食材撈起挑起，挑得愈高愈好兆頭，摷得七上八落，亂七八糟，才夾起進食，滿枱食材更代表財源福氣多到滿瀉，由於都是蔬菜絲為主，只是氣氛前菜，不飽肚。

撈起撈起，期望來年大家風生水起。

一般由一至十說盡好意頭的祝福語：

一帆風順、二龍騰飛、三陽開泰、四季平安、五福臨門、六六大順、七星高照、八方來財、九九同心、十全十美



新年習俗｜撈起食材、醬料各有寓意

為什麼食材都是七彩繽紛？為什麼蘸點酸梅醬，下五香粉花生？原來統統都有寓意。

按圖看清有哪幾種顏色食材？各有什麼寓意？

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魚生片：魚，代表年年有餘，魚生，生氣勃勃，風生水起。一般用三文魚，也可用其他魚生刺身代替

紅蘿蔔絲、甘筍絲、紅薑絲：代表鴻運當頭

青瓜絲、青木瓜絲或青椒絲：代表青春常駐

薄脆：代表遍地黃金

花生碎、堅果碎：代表金銀滿屋

五香粉、桂末粉：代表五福臨門

胡椒粉：代表招財進寶。

酸梅醬、酸桔汁：代表甜甜蜜蜜。香油，代,表順順利利，財源滾滾

芝麻：代表生意興隆

撈起，是意頭菜式，可按個人喜好，隨意配搭七彩材料便可。不少餐廳食肆更為它增刪潤飾，配搭不同魚生或鮑魚，寓意吉祥外，更添豪氣，甚至有外賣服務，免切色洗，最適合公司同事齊齊撈起！

撈起材料多樣，現有鮑魚，還有烤鴨、蜜瓜、脆片、芒果、海蜇等五顏六色的食材，祝來年興旺財源滾滾來。（鄒家鳳攝）

不少酒店、酒樓、餐廳也有提供「撈起」，如不怕麻煩，也可自家配搭，製法簡單，按圖看清簡易版「撈起」食譜：

撈起食譜(VCG)

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撈起食譜

材料：

三文魚刺身200克

甘筍

青瓜

日式醃蘿蔔

紫椰菜

甜薑絲

薑

西芹

麵條

花生碎

甜酸醬



做法：

1. 除了刺身，其餘材料切絲。

2. 把所有材料分別在圓碟上砌好成圓形，顏色相間，材料可重複。

3. 最後撒上薄脆，淋上酸梅醬和油；撒上胡椒粉或五香粉，便可上桌撈起了。

