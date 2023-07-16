打風食乜餸｜午夜或掛8號風球！常備5食材煮出家常菜甜品湯水食譜
撰文：鄒家鳳
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天文台表示，熱帶氣旋泰利由強烈熱帶風暴增強為颱風，預料風勢會在明早（17日）增強，考慮將於凌晨0時至2時之間改發8號烈風或暴風信號。打風的日子，家中備有哪些食材，如何煮出三餸一湯？健康又易煮也有很多選擇，以下便提供多款食譜供大家參考！
儲糧，須注意食物的耐放程度，蔬菜不宜儲存，可以瓜果代替，如番薯、南瓜等，蒜頭，含大蒜素，具高效消炎、殺菌、抗癌、抗氧化、防止動脈硬化等作用。薯仔則容易發芽，發芽便含有毒素不宜食用。其實，家中只要備有以下食材，便可變化出不同菜式，有素有葷，有湯有甜品。
蒜頭，有益健康防疾病，除了作為調味之外，配搭不同食物，也可當上主角，大蒜美食也有不少選擇。
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除了基本調味外，家中若有雞蛋、洋葱、薯仔、番茄、雞翼、雞扒、豬扒，任何兩款的話，你已可炮製以下幾款不同菜式了。
家常小菜
如果你都係想食即食麵，或家中只有即食麵和蛋，不妨參考結衣BB的十種吃法：
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靚湯、甜品
家中廚櫃、雪櫃總常備一些煲湯材料，讓你什麼時候想飲什麼靚湯，也順手拈來不同材料，配搭出健康湯水，不用多，只要你有蓮子、百合、蜜棗、紅棗、雪耳、南北杏，有蘋果、有雪梨，有牛奶，有雞蛋，即使足不出戶也可以炮製健康靚湯和滋潤甜品。
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