桃芝風球｜打風食乜餸？雞翼番茄蛋常備5食材17款食譜合集
撰文：鄒家鳳
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桃芝風球8號波殺到！天文台表示會維持至少到周四（14日）早上10時，要否趕上班還是未知之數，擔心飯餐沒有着落？不妨打開雪櫃，看看哪些常備食材，再參考以下17款食譜，即使在打風的日子，都能享用簡單美味的三餸一湯！
打開雪櫃、冰格、廚櫃，找到以下這些常備食材嗎？「對號入座」找出以下食譜的不同配搭，輕輕鬆鬆炮製簡單料理。
• 耐放常備食材：雞蛋、洋葱、蒜頭、番茄、南瓜、番薯
• 雪櫃常備肉類：雞翼、雞髀、雞扒、豬扒
• 雪櫃常備水果：蘋果、雪梨
• 煲湯常備材料：蓮子、百合、蜜棗、雪耳、南北杏
• 家中常備罐頭：午餐肉、豆豉鯪魚、沙甸魚、菠蘿
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除了基本調味外，家中若有雞蛋、洋葱、薯仔、番茄、雞翼、雞扒、豬扒，任何兩款的話，你已可炮製以下幾款不同菜式了。
家常小菜
如果你都係想食即食麵，或家中只有即食麵和蛋，不妨參考結衣BB的十種吃法：
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靚湯、甜品
家中廚櫃、雪櫃總常備一些煲湯材料，讓你什麼時候想飲什麼靚湯，也順手拈來不同材料，配搭出健康湯水，不用多，只要你有蓮子、百合、蜜棗、紅棗、雪耳、南北杏，有蘋果、有雪梨，有牛奶，有雞蛋，即使足不出戶也可以炮製健康靚湯和滋潤甜品。
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