【冬至菜食譜合集】做冬素菜做節食譜　前菜湯羹主菜甜品大方得體

冬至，做冬、做節團年飯煮乜好？一頓素食全餐也可色香味全，大方得體，或者大魚大肉外，煮一兩道素菜，清清味蕾兼多菜多益。
大量素食譜提案，做冬素菜式食譜大全，簡單易做的素食前菜、湯羹、主菜及甜品，價廉味美也不費力。
前菜：煎素鵝
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前菜：麻醬椰菜卷
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前菜：花雕溏心蛋
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湯羹︰素蟹黃豆腐粟米羹
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湯羹：紅燒素翅
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湯羹︰蓮藕眉豆花豆湯
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湯羹：淮山沙參蟲草花湯
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主菜：素生炒骨
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主菜：芋頭素雞煲
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主菜：素脆鱔
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主菜：賽螃蟹
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主菜︰黃金扒玉子豆腐
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甜品：蛋白杏仁茶
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甜品：蓮子桂圓茶
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甜品︰紫薯西米露
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