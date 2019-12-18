【冬至菜食譜合集】做冬素菜做節食譜　前菜湯羹主菜甜品大方得體

冬至，做冬、做節團年飯煮乜好？一頓素食全餐也可色香味全，大方得體，或者大魚大肉外，煮一兩道素菜，清清味蕾兼多菜多益。

大量素食譜提案，做冬素菜式食譜大全，簡單易做的素食前菜、湯羹、主菜及甜品，價廉味美也不費力。