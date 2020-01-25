【新年習俗】紹菜掛起原來有得解！大白菜家族中最甜是誰？

每逢農曆新年，總看到菜檔出售長紹菜，上面貼上紅紙或揮春，有些家庭會將它掛近窗旁，此舉煞是令人費解︰「做乜掛棵菜喺窗口？」原來一切關乎意頭！紹菜是大白菜家族的成員之一︰津白、黃芽白、膠菜、旺菜、娃娃菜有何分別？

有說 「百菜不如白菜」，大白菜的營養價值極高，耐儲存和耐寒，在通風的地方可保存兩星期。中國東北的冬天特別寒冷，可供食用的蔬菜很少，難以變壞的大白菜成了「奇葩」。亦有說將大白菜掛起風乾，烹煮時更易吸收湯汁，味道更佳，故此街市的檔販刻意將長紹菜吊起販賣。

農曆新年前將長紹菜掛起窗旁「壓年」，寓意「長食長有、招財生旺」。（尹嘉蔚攝）（尹嘉蔚攝）

守護過年傳統的家庭，在新年前會買下一兩棵長紹菜，長輩們在家中窗旁掛起長紹菜，這是為甚麼呢？

按圖可了解新年習俗高掛長紹菜的意思︰

原產中國北方的大白菜屬十字花科，白菜的家族龐大，包括黃芽白、娃娃菜、紹菜及小白菜等。河北天津盛產白菜，於是標示為「津白」；潮州人稱「紹菜」；廣東人喚作「黃芽白」，「旺菜」帶好意頭通用於南北，而浙江省一帶稱大白菜為「膠菜」，基本上津白=紹菜=黃芽白=旺菜=膠菜。魯迅在回憶散文集《朝花夕拾》中曾提及︰「大概是物以稀為貴罷。北京的白菜運往浙江，便用紅頭繩繫住菜根，倒掛在水果店頭，尊為『膠菜』」，然而最甜的是日本產的大白菜。

請點擊下圖了解白菜家族中的6項常見品種（天津、山東、日本、韓國大白菜、雲南娃娃菜及紫旺菜）的各自特色 及 烹調方式：

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健康小貼士：

各款大白菜熱量低，有豐富膳食纖維，促進腸道蠕動，另外維他命C含量高與柑橘類看齊。 中醫認為大白菜有益胃生津，清熱利小便，但偏寒涼，胃寒腹痛及大便溏瀉者不可多吃，易引起肚瀉。

大白菜四季皆有，冬令時分的菜味最甜也最鮮，相同的價錢「點揀才有好味的大白菜？」中間突起的菜葉是甚麼原因？是否較甜？大白菜身上的小黑點誠如坊間傳聞更有營養？記者就此請教本港農場的資深農夫黃如榮講解。



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參考資料︰亙聯網