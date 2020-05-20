小滿·二十四節氣｜小滿袪濕湯水茶療合集　清毒健脾緩濕疹減痕癢

今天是小滿，代表這時夏熟的農作物開始飽滿，但尚未完全成熟，故稱「小滿」，由這天至下一個節氣「芒種」期間漸漸進入夏季，天氣愈來愈熱，雨水愈來愈多，潮濕的天氣，易生疾病，尤其容易引發風濕、濕疹等，我們可從湯水食療入手，袪濕清熱解毒，避免病邪入侵。 攝影：尹嘉蔚、韓詠儀、蔡恩欣

健康湯水中醫推薦 緩濕疹減痕癢去濕提神

雨水多，濕𣲷𣲷的天氣，濕疹患者恐怕受苦，脾胃功能差的人，此時也易犯春困，體內濕氣未除，全身及精神怠倦不振。7款健康湯水註冊中醫推薦，清熱毒、紓緩濕疹、減輕皮膚痕癢、健脾化濕、去濕及提振精神各具功效。

袪濕、化濕、抗疲勞

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紓緩濕疹、減輕皮膚痕癢

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茶療緩和濕疹痕癢 清熱解毒舒肝去濕

濕疹是非傳染性的皮膚疾病，痕癢發作時，皮膚脫皮出水，痛苦難當。用室溫的金銀花水塗抹患處，中醫認為可減輕痕癢。而用金銀花泡茶可清熱解毒。李時珍於《本草綱目》說：「金銀花能治療一切風濕氣及諸腫毒、疥癬、楊梅諸惡瘡。」



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金銀花玫瑰花茶有清熱解毒療效，但不可多服，避免損傷脾胃。(VCG)

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