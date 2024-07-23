早餐雞蛋｜早餐必吃食材首選雞蛋！減肥增記憶6好處中風機率減26%

吃早餐總會有雞蛋，無論A餐、B餐或C餐，太陽蛋、炒蛋或奄列。蛋黃猶如旭日初升，適合晨早進食，不但令人變瘦，也會令人變聰明，早餐吃雞蛋還有不少好處，你又知道嗎？



早餐必吃食材排行榜，雞蛋是不少人的首選。(VCG)

據《聯合新聞網》曾刊登一份數據調查，統計「早餐必吃食材」的排名，雞蛋，眾望所歸榮登榜首，是眾人喜愛的早餐材料。雞蛋肩負重任，為一天的工作提供所需能量。其次是芝士、第3是蔬菜/生菜、第4是各式肉扒、第5是番茄。

早餐吃雞蛋的6大好處

1. 補充能量減心血管疾病

雞蛋含豐富的優質蛋白，及人體所需的8種氨基酸，較其他飯、麵、包更容易被吸收。英國醫學期刊《Heart》亦曾發表一項研究，每天吃一隻雞蛋的人，因患心血管疾病而死亡的風險比沒吃的低18%，而中風的風險亦降低26%。

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2. 增飽足感有助減肥

早上吃雞蛋，能令飽足感延長，減少胃部的負擔，也可讓你於36小時內不再攝取熱量，達至減肥效果。

早上吃雞蛋能令飽足感延長，達至減肥效果。(VCG)

3. 提升專注力及記憶力

雞蛋內的卵磷脂、膽固醇、鈣、磷、鐵、維他命A、D及B雜等營養素，有助加強我們的記憶力和專注力，工作更集中，效率更高。

4. 抗抑鬱保肝臟健康

雞蛋富含膽鹼（Choline），不僅對抑鬱症、記憶力及認知障礙有療效，更是維持肝臟正常運作不能或缺的元素。

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雞蛋當中的膽鹼（Choline）對抑鬱症、記憶力及認知障礙均有療。(VCG)

5. 護眼減白內障黃斑病變

蛋黃中的葉黃素和玉米黃素是極佳的抗氧化類胡蘿蔔素，能抵抗紫外線或藍光對眼睛的傷害，減低患上白內障、黃斑病變和青光眼的風險。

蛋黃中的葉黃素和玉米黃素有助抵抗紫外線或藍光對眼睛的傷害，減低患上白內障、黃斑病變和青光眼的風險。(資料圖片)

6. 抗氧化降皮膚癌風險

葉黃素和玉米黃素的抗氧化功能，除了對眼睛有保護作用，也為皮膚濾除有害的紫外線，降低患皮膚癌的風險。

吃雞蛋半生熟好或是全熟好？（michael dagonakis＠unsplash）

雞蛋吃半熟或全熟好？

一般人都知道雞蛋生吃或未熟，會較難消化，對蛋白質的吸收也與熟蛋相距甚遠。不過，亦有醫生持相反意見。美國脊椎科醫生、曾在霍華德大學擔任教授，教授學生營養學的柏格醫生（Dr. Eric Berg）卻認為雞蛋半熟好過全熟，因加熱後的蛋黃會破壞當中的一些類胡蘿蔔素，令其對眼睛、助防癌的益處受影響。

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資料來源：《聯合新聞網》、《Dr Axe》