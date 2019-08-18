【飲食熱話】奇異果、菠蘿果乾連皮都食得！高營養兼解決一個問題

自從生機飲食和全食（Whole Foods）的養生概念成為家喻戶曉的知識後，似乎每個人都知道水果皮含豐富的營養素，最好連皮一起食用，只是礙於農藥殘留的顧慮而很少實踐。 現實是：能夠咀嚼下肚的可能僅限於皮薄的蘋果、葡萄、桃子、李子，而面對果皮粗糙的菠蘿、奇異果等，又會出現消化上的問題。但是你知道嗎？現在連香蕉皮都變成全蔬食主義者正流行的豬肉絲和煙肉了！所以，在無奇不有的食品世界，也許有個可口的解決方案正等著我們去發現。 文：蘇楓雅／食力

帶皮果乾吸引環保、健康意識高的消費者

美國一年的食物垃圾達13億公噸，其中15%是蔬果皮。2018年3月創業於紐約的Rind Snacks推出「帶皮果乾」，就是志在貢獻一份力、減輕這個問題的嚴重性，同時把老祖母的全食智慧融入新產品中。目前上市的有3種包裝：熱帶風味——橘子、菠蘿、奇異果，果園風味——柿子、蘋果、桃，以及酸酸的奇異果風味；商品的市場定位抓準「永續」及「功能性」作為特色區隔，以吸引環保意識高且注重健康零食的消費者。

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根據市調公司Nielsen的發現，48%的美國消費者會因為食品的環保屬性而改變購買選擇。另一方面，就功能性來說，果皮提供的纖維質及維生素C是果肉的3倍。創業者魏斯（Matt Weiss）表示：「這包零食並不是果皮乾，而是保有果肉和果皮的『完整食品』，消費者品嚐得到天然又適中的酸甜好滋味。」

帶皮果乾挑起消費者好奇心！

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另外，不同於亞洲所熟悉的削皮柿餅，帶皮的柿子吃起來是什麼滋味？帶刺的菠蘿皮在脫水後口感是不是變得柔和了？這家公司顯然成功挑起了消費者的好奇心，令人想買來一嚐究竟。

只是，購買時可能還會有的疑慮是：我要花多一點錢買「果皮」來吃嗎？帶皮的果乾嚼起來比較費力，真的適合全家人嗎？答案當然只有吃過的人才知道。不過，我們可參考下列成長數據來觀察這股「果皮新力軍」受歡迎的程度。

目前，Rind Snacks可在250家零售商店購得，而且與Whole Foods有機超市合作於365家分店上架；此外，也開始為Twitter及共同工作空間WeWork兩大企業的辦公室供應零食。

Rind Snacks可在250家零售商店購得，而且與Whole Foods有機超市合作於365家分店上架。（Instagram@rindsnacks）

零食「健康化」！提供健康零食新選擇！

水果乾一直是民眾公認的健康零食，方便攜帶又可保存，但是絕大多數的果乾都含添加糖分和植物油，這就是為什麼甜味十足又粒粒分明，難怪容易討好大人和小孩的嘴。

在零食「健康化」的趨勢底下，已經看到傳統薯片進階發展出五穀米片、紅菜頭薯片、羽衣甘藍蔬菜片等商品，現在輪到水果乾翻轉、進化，但食品業者的想像力尚未全開。健康風的零食可能不會取代傳統零食的地位，薯片還是薯片、朱古力棒還是朱古力棒，只是讓經營健康生活的人們擁有一個「條件符合」的零食選項。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：奇異果、鳳梨果乾也能帶皮吃？顛覆你對水果乾的想像！】