【醒神早餐】比咖啡更提神醒腦！健康早餐5大食材（附食譜）

「一日至計在於晨」，在準備處理繁忙的工作前進食一份早餐是不少人的習慣，不過早餐的款式眾多，除了咖啡外哪款才能有提神作用？有什麼簡單的處理食法？

早餐或飲品就有如身體的鬧鐘一樣，進食過後便會將你身體中的細胞喚起。咖啡當然是不少人的選擇之一，不過天天飲咖啡，愈沖愈濃，提神效果漸漸大不如前，有時還會引致皮膚乾燥、缺水等問題。事實上除了咖啡，大家也可以選擇以下食物來喚起你身體中的細胞！

1. 雞蛋

雞蛋中的蛋白質、胺基酸和脂肪能提供平穩的能量，有提神的效果及提供飽足感。根據Nutrition Research，早餐進食雞蛋有助減低全日的卡路里攝取量。而且蛋黃中的卵磷脂、鈣、鐵都可以為大腦神經提供所需物質，有助提高記憶力。

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2. 奇亞籽

奇亞籽有助排便減肥大家都知，原來奇亞籽亦有提神作用！因為其omega3脂肪酸含量相當高，有助提高大腦機能、活化大腦及減低患上腦退化症的風險。而且28克的奇亞籽含有11克的纖維，是排便的好幫手。奇亞籽浸水後可膨脹10倍，方便加進早餐的飲料當中及能夠提供飽足感。

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3. 燕麥

燕麥除了可以穩定血糖，防止一下子升高降低的現象造成的疲勞外，其維他命B雜還有助維持大腦的思考靈敏度，和具抗壓能力。此外，當中的水溶性膳食纖維有助腸道蠕動及增加飽肚感。燕麥可沖水食用，亦可自製燕麥棒，出門口拿一條已經可以當早餐了。

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4. 乳酪

低脂原味希臘乳酪，含豐富蛋白質，屬於低升糖指數食物，有助延長飽肚感，從而舒緩因飢餓感而產生的疲乏感。乳酪上加入含豐富維他命的生果便可成為一份醒神飽肚的早餐。

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如不想自製乳酪，可用購買希臘乳酪代替。

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5. 綠茶

與其喝咖啡提神，不如於早餐時喝一杯綠茶！綠茶中的多酚及兒茶素是有助減少大腦中的如多巴胺（dopamine）與腎上腺素的降解，使人快速回復精神。而且綠茶中的茶胺酸能刺激大腦活動，令大腦處於極佳狀態，例如提高專注力。 早餐時不想只喝綠茶的話，不如自己沖泡一杯抹茶牛奶。

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資料參考：healthline / Nutrition Research