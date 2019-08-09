【入廚貼士】拆解蔬菜保鮮步驟！薯仔、粟米、蘆筍最好直立存放？

蔬菜採買回來，如果不是馬上烹煮，可別全都放進冰箱了事，因為很多外觀直長形的蔬菜，比如：根莖類蔬菜，就特別適合「站著」儲放，甚至有的不一定需要冷藏。而適合直立式保存的食材類型如下：

1. 莖菜類蔬菜：蘆筍、筊白筍，採莖部（切口面）朝下「直立」保存的原理，是為了模擬蔬菜原本生長的狀態，讓它繼續呼吸，保存得較久，不妨噴點水，或是在切口面放置保濕墊，用報紙包起來，再放進冰箱冷藏。

2. 全榖雜糧類：馬鈴薯、粟米，可先放在室內陰暗處保存，較熟時再移入冰箱，根部朝下直立式冷藏。建議運用小籃子盛裝，好幫它們保持直立。

蘆筍，採莖部（切口面）朝下「直立」保存的原理，是為了模擬蔬菜原本生長的狀態，讓它繼續呼吸，保存得較久。（Sheila Joy/Unsplash）

其他家中常見食材的保存方式如下：

1. 根莖類蔬菜：適宜放在室內陰暗處保存，注意不可曬到陽光或燈光以免變質，也須保持乾燥，不能接觸水氣，否則容易腐爛，因此基於模擬代替土壤的原理，先用報紙包起來，依照它原先栽種生長的樣子放置。

有哪些根莖類蔬菜需要這樣放置？點擊下圖看清！

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2. 葉菜類蔬菜：菠菜、大白菜、小松菜，可先用沾水擰乾的廚房紙巾包捲一圈，或是噴點水後用報紙包起來，根部朝下放進保鮮袋，再放進冰箱冷藏，更能維持新鮮度，但仍要注意儘早食用以免葉片變黃、變乾。西芹的葉、莖要分開保存，以防從葉面處流失養分。

3. 全穀雜糧類：南瓜、芋頭，包報紙後放入冰箱冷藏。

【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：直立放蔬菜的保存原理】