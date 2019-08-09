【祛濕】紅豆薏米水4大誤區常做錯　少做一樣濕氣難除更嚴重！

祛濕食療之一有紅豆薏米水（粥），加水熬煮，喝湯吃豆，除濕效果強，但有4大誤區群眾常犯，使效果不佳。

祛濕不止是春天的事，到立秋到四季皆可以幫身體祛濕。身體濕氣重猶如濕漉漉的毛巾，怠倦、疲勞加乏力，有些人還會犯水腫，引致有虛胖現象。大眾認知的祛濕食療紅豆薏米水（粥）除濕效果強，也有人認為它祛濕效果不大，有否想過在煮紅豆薏米水（粥）時，中了誤區犯了錯，使效果未如理想？

祛濕食療紅豆薏米水（粥）除濕效果強，这才是红豆薏米水的正確做法，不過其中所選的材料及製法，不少人未搞明白，可能令紅豆薏米水的效果減弱。（資料圖片）

按下圖先了解「紅豆薏米水常犯的四大錯」：

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以上各項，第4點特別重要，記者向註冊中醫師陳圳堅（Jimmi）討教當中的意思。Jimmi解釋：「脾主運化，運化指消化，運送，轉化食物和水分，使它們變成身體內所需的分子（營養），因此當脾虛弱，運化水濕能力下降，身體就會容易有水濕停留，好比身體內在的抽濕機壞了，於是影響脾功能進一步下降，形成惡性循環，脾虛致濕重，脾更虛；濕更重。」故此祛濕要健脾，必須同步進行，治標兼治本，紅豆薏米水才有用。

若想健脾養胃，中醫有「四神湯」食療，「四神」指薏仁、蓮子、茨實、山藥（或茯苓）四種藥材組成，四者一起煲湯，達致養胃健脾之效。

四神素湯食譜

按圖有另一養胃健脾食療及其功效：