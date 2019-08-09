【麵食譜】餃子皮酸辣麵開胃消暑　拉扯麵皮愈長愈幼滑！

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餃子皮，小小圓形一塊，原來也可以變化出不同形態，例如將它切開拉長，便變成了麵條，口感煙韌，竟有點像台南的手工關廟麵呢！

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

餃子皮油潑麵

餃子皮，由麵粉和水兩種材料製成，又搓又發，產生筋性還有彈性，拉拉扯扯都不易斷裂，最多可伸展至3倍長度；但如果只是輕輕拉，它會迅速回縮，因此不能太含蓄，要盡量拉長，麵條拉得較幼較薄，口感也會較滑溜。

餃子皮油潑麵

配上的材料其實很隨意，只是天氣翳焗悶熱，酸酸辣辣似乎較合胃口，陳醋、辣椒醬、醬油、葱蒜，再加點花椒油……酸香麻辣，是消暑提神的最佳味道。

餃子皮酸辣麵食譜

健康小貼士：

麵粉，富含蛋白質、碳水化合物和維他命B、鈣、鐵、磷、鉀等礦物質，可養心益腎，消熱止渴，但濕熱者慎吃。花椒油，是花椒的提取物，味辛性熱，能溫中散寒，除濕止痛，李時珍《本草綱目》：「花椒堅齒、烏髮、明目，久服，好顏色、耐老、增年、健神‧」但肺胃火熱，咳嗽生痰時不宜食用。

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食譜 餃子皮酸辣麵（煲）
材料

餃子皮半斤、葱適量、炸乾葱適量、芝麻適量

調味料：蒜頭4瓣、辣椒1-2隻、花椒油1.5茶匙、陳醋1湯匙、豉油1湯匙、老抽半湯匙、辣椒醬1湯匙、麻辣醬1茶匙、糖適量
做法 1. 餃子皮切開分成3份，再逐一把它拉長成麵條。
2. 煲滾一鍋水，放入餃子麵條，用大火煮至軟熟，約3-5分鐘，其間用筷子攪拌免黏連。
3. 煮好盛起，過冷水，撥散，盛起瀝乾，備用。
4. 蒜頭剁蓉，葱切碎，辣椒切絲。
5. 把全部調味料混合成醬汁。
6. 醬汁加入餃子麵條拌勻，撒上葱花、炸乾葱、芝麻即成。

 

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