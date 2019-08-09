【麵食譜】餃子皮酸辣麵開胃消暑　拉扯麵皮愈長愈幼滑！

餃子皮，小小圓形一塊，原來也可以變化出不同形態，例如將它切開拉長，便變成了麵條，口感煙韌，竟有點像台南的手工關廟麵呢！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：陳錦超

餃子皮油潑麵

餃子皮，由麵粉和水兩種材料製成，又搓又發，產生筋性還有彈性，拉拉扯扯都不易斷裂，最多可伸展至3倍長度；但如果只是輕輕拉，它會迅速回縮，因此不能太含蓄，要盡量拉長，麵條拉得較幼較薄，口感也會較滑溜。

餃子皮油潑麵

配上的材料其實很隨意，只是天氣翳焗悶熱，酸酸辣辣似乎較合胃口，陳醋、辣椒醬、醬油、葱蒜，再加點花椒油……酸香麻辣，是消暑提神的最佳味道。

餃子皮酸辣麵食譜

健康小貼士：

麵粉，富含蛋白質、碳水化合物和維他命B、鈣、鐵、磷、鉀等礦物質，可養心益腎，消熱止渴，但濕熱者慎吃。花椒油，是花椒的提取物，味辛性熱，能溫中散寒，除濕止痛，李時珍《本草綱目》：「花椒堅齒、烏髮、明目，久服，好顏色、耐老、增年、健神‧」但肺胃火熱，咳嗽生痰時不宜食用。

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