【飲食熱話】台星$1,750買支水飲後竟發現...　附健康飲水5大貼士

台灣著名主持拍擋徐熙娣和蔡康永於最近一集《花花萬物2》節目中，講述到中國女星鄭爽家時，發現她的包裹中竟有一瓶向外國網站中訂購的7000元台幣（約$1,750港幣）礦泉水，主持人即場試飲，本以為可以排毒煥膚又或是清新可口，但結果只換來一句：「根本就只是水呀！」因為瓶子名貴嗎？也不能確定，終究還是不知貴在哪裏。其實，飲用貴價水便是對身體有益嗎？礦泉水和蒸餾水的營養價值又有什麼不同？以下將告訴你貴水與平水的成分差異，還教你如何飲水才會飲出健康體魄！

鄭爽表示買過千元的水只是好奇為什麼這麼貴。（《花花萬物2》截圖）

雖然我們從小到大都明白喝水的重要性，而市面上亦有不同品質價格高低的水，不過大眾都以為愈貴對身體愈好，事實又是否如此？

按下圖看清不同品牌的樽裝水的成分和價錢：

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但其實不少研究都指出，沒有任何一種水是特別或最健康，身體健康與否關鍵在於攝水量和均衡飲食。 根據美國 Annals of Family Medicine 在2016年的研究，當中找了9,528位年齡介乎18至64歲的市民，測試攝水量足夠與否和BMI的關係。研究指出，顯示攝水量不足的人BMI和癡肥機率較攝水量足夠的人高。而美國內科和結合醫學中心Dr. Eddie Fatakhov亦表示，我們的身體需要水來保持我們的系統功能。所以喝一杯水是最直接提升我們能量水平的方法。而美國薩里大學分析化學系教授Neil Ward更直言良好的生活習慣，均衡飲食才是健康人生的不二法門。

(pexels)

根據世界衞生組織《食用水水質準則》，飲用水的最佳酸鹼值範圍由6.5至8（尺度由0至14，0至小於7為酸性，數值愈小表示酸性愈強），而市面上什麼類型品牌的水都普遍在這範圍內。而礦物質如：硒、鋅、鎳、銅、鈣、鎂、鐵、錳等人體必要微量元素帶有不同的功效，例如可以協助增強免疫機能、形成血紅素、與膠原蛋白質的合成作用，令皮膚和毛髮更具有光澤與彈性，保持體內細胞的活化性達致抗癌抗衰老的功效。

不同種類的水的確提供多元的營養素，但其功效較少，而直接從食物涉取更為有效! 美國薩里大學分析化學系教授Neil Ward

應如何飲水才最健康

雖然沒有任何一種水具神奇功效，但多飲水對身體百利而無一害！我們不坊看看美國疾病預防及控制中心提議的健康小貼士！

1. 每日攝水量

每日攝水量計算

體重（公斤）X 30（毫升）= 每日建議飲用量

例如：55公斤 X 30毫升 = 1650ML

如果唔想刻意計算，每日大約6-8杯水。另外飲水的時間都好重要，最好在每朝醒來和睡前一杯，令我們可以將身體的毒素排走。

睡前睡後一杯水。﹙網上圖片﹚

點擊下圖查看餘下４個小貼士！

看完上述的資料，立即坐言起行！大家只要跟住小貼士，配合健康飲食運動，絕對可以擁有健康人生和苗條的身型！