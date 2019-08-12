【入廚貼士】雞蛋過期不一定變壞！辦別新鮮度食唔食得7大方法

家中總是長期擺放著雞蛋，也沒刻意去想它有沒有過期，反正雞蛋也是很快用完的食品，而且在街市裡買的蛋，一般都不會標註到期日。不過有一次將雞蛋放在公司裡，大概已個幾兩星期，好幾個同事不約而同提醒我，不貯存在雪櫃，雞蛋放久了很易壞，不宜再食用。以下就介紹7個方法，讓你辨別雞蛋是否還新鮮及適合食用。

根據美國食品藥物安全局和美國雞蛋安全委員會建議，雞蛋被包裝後，依正確方法貯存在2℃至5℃情況下，保質期約為4至5星期。如果雞蛋是貯存在室內的陰涼處，冬季約可存放15天，夏季則約為10天。

雞蛋包裝上會標上到期日，但原來到期不一定等於不能再食用，有人見雞蛋過期就直接丟掉，每年有上億隻蛋就因為這樣而遭浪費。下次不肯定雞蛋是豆還適宜食用的話，不妨參考以下方法：

（1）聞雞蛋

這可以說是最傳統的方法，將雞蛋放在鼻子旁，聞一聞會否有怪味或是硫磺味道。如果你仍然不肯定這個方法是否奏效，當然可以索性直接打開雞蛋，若是臭蛋的話，立即就會現形。

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如果想雞蛋能存放得更久，也有幾個建議：

（1）把雞蛋貯存於雪櫃，可減慢真菌與細菌滋生速度，不過要注意別放在雪櫃門，因櫃門經常一開一關，容易使蛋變壞。（VCG）

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