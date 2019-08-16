【乳癌飲食】日本上皇后患早期乳癌　8飲食要訣助防癌宜少油少鹽

最近日本宮內廳宣布上皇后美智子不幸被發現早期乳癌，手術治療安排於靜休待體力恢復後才進行。乳癌對女性的威脅有增無減，荷里活女星Angelina Jolie因家族病歷史而決定切除乳房，避免受到癌症折磨。作為最長壽國家的日本，當地人一向主張飲食清淡和攝取營養豐富的食物，建立健康身心，但都不敵癌症的攻擊。更何況香港都市人生活繁忙，亞洲人飲食習慣偏向高鹽高脂，直接增加患上癌症的機會。預防勝於治療，大家快點留意下文的飲食建議和預防方法，一同抵抗病魔！

日本上皇后美智子罹患乳癌，待靜養後手術治療。（VCG）

乳癌成因是什麼？

2018年香港癌症資料中心公布十大癌症排名，當中乳癌位列第3，佔全港患癌人數百分之13.1，更是女性的頭號殺手。而乳癌的形成，根據香港基金會所指是由於乳房附近不正常細胞出現失控性增生，破壞人體健康組織和其他器官，形成惡性腫瘤。而形成的主要成因包括缺乏運動，長期感到大壓力，肥胖和家族遺傳等。

除了臨床和乳房X光造影檢查之外，我們日常也可自行檢查，按下圖了解乳房出現異常的5大症狀：

可是，即使出現上述徵狀，亦毋須過分擔心是否患癌，因為可能是不同的成因所導致，例如在月經來潮之前，乳房會感到腫脹及敏感。某些種類的良性乳房腫瘤也會疼痛。不過預防勝於治療，為健康著想，可從飲食中吸收營養，有助預防癌症的發生。日本擁有多年治療癌症經驗的西台院長及外科醫生済陽高穂就提出預防「乳癌」的飲食規則。

按下圖了解済陽高穂醫生對「預防癌病」的8大飲食建議：

+ 4 + 3 + 2

經常話飲食佔健康生活7成，另外3成靠良好生活習慣。美國聖路易斯的Siteman Cancer Center亦提供了不同的預防方法。

按下圖了解「有助防癌」的8大生活習慣建議：

+ 4 + 3 + 2

癌症雖然可怕，但只要我們從今日開始下定決心建立健康的習慣，開始上文提及的建議。相信癌症一定會遠離大家。送上女神Angelina Jolie的語錄鼓勵姊妹們！

I hope that other women can benefit from my experience, cancer is still a word that strikes fear into people’s hearts, producing a deep sense of powerlessness. I fell empowered that I made a strong choice that in no way diminishes my femininity. Angelina Jolie

（我希望其他女性可從我的經驗中得到啟發。癌症，仍是一個讓人恐懼的名詞，令人產生一種無助感。因此，我作出了一個重大且強而有力的選擇，但這絕不會削弱我的女性氣質。）